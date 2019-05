Amstelveen – Op zaterdag 11 mei organiseert Bibliotheek Amstelveen Stadsplein een workshop voor ouders die hun voorlees skills verder willen ontwikkelen. Na deze voorleesworkshop maken alle deelnemers er voortaan een interactief feestje van.



Ouders met jonge kinderen houden zich over het algemeen dagelijks bezig met voorlezen. Bewust of onbewust dragen ze hiermee enorm bij aan de taalontwikkeling van hun kinderen.

Het is zelfs zo dat je met voorlezen niet vroeg genoeg kunt beginnen en dat kinderen die op jonge leeftijd worden voorgelezen later meer plezier hebben in zelf lezen.

Voor diegenen die zich interesseren in hoe je voorlezen het beste aanpakt, organiseert Bibliotheek Amstelveen Stadsplein op zaterdag 11 mei om 13:00 uur de workshop ‘Maak van voorlezen een feest’.



De workshop is geschikt voor ouders en begeleiders. De kinderen zijn er deze middag even niet bij zodat alle aandacht volledig naar de voorleesmethodes kan gaan. De toegang tot de workshop is gratis en aanmelden kan via www.debibliotheekamstelland.nl. Na afloop van de workshop lopen de deelnemers de deur uit vol praktische tips die ze direct thuis of op school kunnen toepassen om van voorlezen een feestje te maken.



Praktische informatie: Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. Workshop: Maak van voorlezen een feest op zaterdag 11 mei van 13.00 tot 14.00 uur. Gratis toegang.