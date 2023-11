Word collectevrijwilliger van het Leger des Heils￼

Regio – Jaarlijks komen duizenden vrijwilligers in actie voor de collecte van het Leger des Heils. Eind november gaan we langs de deuren om te collecteren voor het werk van het Leger het thema is de buurthuiskamers. Zo strijden ze samen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Een dak boven je hoofd, een voedzame maaltijd, fatsoenlijke kleding. Of een arm om je heen en hulp voor als je helemaal aan de grond zit. Zij geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Daarom helpen ze kwetsbare mensen in onze samenleving. En dat kunnen ze niet alleen. Jouw hulp is hard nodig. In week van 26 november t/m 2 december 2023 is de jaarlijkse collecteweek. Doe je mee? Je kunt je aanmelden bij Jan Ekema 06-2912-2246