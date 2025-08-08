Woningmarkt in Aalsmeer in beweging

Aalsmeer – De woningmarkt in Aalsmeer is in beweging. In het tweede kwartaal van 2025 werden er meer woningen te koop gezet en verkocht. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde verkoopprijs met 8,1 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de NVM.

De gemeente Aalsmeer ligt in de Metropoolregio Amsterdam, een van de meest krappe woningmarktgebieden van Nederland. Dat maakt ook Aalsmeer geliefd onder woningzoekers, al is de krapte hier wat minder promiment dan in Amsterdam of Amstelveen, ziet Danielle Hartog, makelaar bij Brockhoff Makelaars in Amstelveen. “Woningen in Aalsmeer verkopen net wat minder makkelijk dan in Amstelveen. Dat verschil komt vooral door de ligging. Aalsmeer ligt iets verder van Amsterdam en heeft geen internationale scholen. In Amstelveen zijn daardoor juist veel expats actief. Aalsmeer lijkt voor die groep minder aantrekkelijk.” Toch ziet Van Hartog dat woningzoekers, zodra ze eenmaal bekend zijn met de voordelen van Aalsmeer, hun blik verbreden. “Onbekend maakt ook onbemind. Aalsmeer biedt veel leefruimte en mogelijkheden, en dat maakt het absoluut de moeite waard om te overwegen. We wijzen kopers daar graag op.” De overloop vanuit omliggende gebieden en de lokale vraag vertalen zich in relatief hoge woningprijzen. Kopers betaalden het afgelopen kwartaal gemiddeld 659.000 euro, ruim boven het landelijk gemiddelde.

Aantrekkelijk voor diverse doelgroepen

Voor wie ruimte zoekt buiten de stad, is Aalsmeer een logische keuze. De afgelopen jaren is de gemeente flink gegroeid, onder meer door nieuwbouwprojecten in het gebied tussen Amstelveen en Aalsmeer. Daardoor vervaagt de grens tussen de twee steden en fungeert Aalsmeer meer als een buitenwijk van Amstelveen. Ook op het gebied van infrastructuur is er veel gebeurd, zoals de doortrekking van de sneltram naar Uithoorn. En ook Schiphol speelt een rol: maatregelen zoals het beperken van nachtvluchten hebben geleid tot minder geluidsoverlast.

Door de ontwikkelingen sluit Aalsmeer beter aan op de wensen van woningzoekers die een grotere woning willen met een goede bereikbaarheid richting Amsterdam. Hartog: “Aalsmeer sluit goed aan op de levensfase van gezinnen. Waar het aanbod in Amsterdam vooral uit appartementen bestaat, zien we in Aalsmeer juist een gevarieerd aanbod aan woningen. Dat zijn echt leuke woningen: veel nieuwbouw en woningen die in de typisch jaren ‘30 stijl zijn gebouwd. Er is hier voor ieder wat wils.”

Evenwichtige verdeling

De data van de NVM bevestigen dat beeld. Het woningaanbod bestaat uit een evenwichtige verdeling van tussenwoningen, hoekwoningen en tweekappers. En het aanbod groeit, waardoor woningzoekenden iets meer te kiezen hebben. In het tweede kwartaal van 2025 werden 92 woningen te koop gezet, een stijging van 10% op jaarbasis en 74% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Er werden 68 woningen verkocht, 13% meer dan een jaar eerder en 47% meer dan in het eerste kwartaal.Daarnaast liggen de prijzen nog wat lager dan in omliggende gemeenten, waardoor kopers meer huis voor hun geld krijgen. Gemiddeld betalen kopers 5.119 euro per vierkante meter. In Amstelveen liggen de vierkantemeterprijzen bijna 1.000 euro hoger. In Amsterdam ligt de vierkantemeterprijs zelfs ruim 3.000 euro hoger.

Kortom: Aalsmeer heeft kopers veel te bieden. Volgens Van Hartog liggen er dan ook kansen om Aalsmeer nog beter op de kaart te zetten. “Het zou Aalsmeer kunnen helpen om zich iets sterker te profileren. Er is een gevarieerd woningaanbod, een gezellig centrum en het heeft de gunstige ligging dichtbij Amstelveen en Hoofddorp. Het is een fijne plek om te wonen met een rustige sfeer, terwijl je toch binnen korte tijd in omliggende steden bent.”

Foto: Smartwoningen in Hornmeer (aangeleverd).