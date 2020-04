Winterbediening sluizen en bruggen verlengd

Regio – De provincie Noord-Holland houdt tot nader orde de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. Normaal start op 1 april het vaarseizoen. Dat is dan ook het moment waarop de zomerbediening hoort in te gaan, maar dat stelt de provincie uit vanwege het coronavirus. Reden hiervoor is om beschikbare capaciteit van de bediening te richten op de beroepsvaart (een van de vitale processen). De winterbediening geldt voor alle vaarwegen waar de provincie Noord-Holland beheerder van is, met uitzondering van het Noordhollandsch Kanaal van Alkmaar tot en met Den Helder.

Ondanks alle maatregelen die getroffen worden om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, houdt de provincie er rekening mee dat ook medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen thuis komen te zitten met (lichte) klachten. Door de winterregeling te verlengen kan de bediening voor de beroepsvaart geborgd worden, ook met minder personeel. Recreatievaart kan binnen de vastgestelde tijden en regelingen varen, met in achtneming van de RIVM maatregelen.

Vaarwegen met winterbediening

De provincie Noord-Holland verlengt de winterbediening voor de volgende vaarwegen:

* Ringvaart van de Haarlemmerpolder (West, Oost, Noord en Zuid).

* Amstel tussen Amsterdam en het Aarkanaal.

* Noordhollandsch Kanaal via Purmerend en Amsterdam.

* Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer.

* Kanaal Alkmaar (Omval)–Kolhorn.

* Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum.

* Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam.

Uitzondering

Op 6 april wordt de Wilhelminasluis 8 weken afgesloten vanwege renovatiewerkzaamheden. Tijdens de afsluiting wordt het scheepvaartverkeer omgeleid via de Zaan en het Noordhollandsch Kanaal. Daarom gelden voor het Noordhollandsch Kanaal en de Zaan dan de normale bedientijden, zodat ook op zondag de beroepsvaart doorgang kan vinden. Het Noordhollandsch Kanaal via Purmerend en Amsterdam blijft wel nog in winterbediening, totdat beroepsvaart zich meldt met het verzoek om extra bediening.

RIVM maatregelen

Het is nog niet bekend wanneer de zomerbediening ingaat. Dat maakt de provincie minimaal twee weken van te voren bekend.

Ook voor de bediening van bruggen en sluizen is het belangrijk om conform de RIVM maatregelen te werken. Daarom wordt bij de centrale bedienposten minimaal 1,5 meter afstand gehouden. Op lokaal bediende bruggen werkt de bedienaar alleen. De werkplek wordt na iedere dienst gereinigd en de aflossing van de dienst vindt buiten plaats, op gepaste afstand.

Meer informatie

Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonende contact opnemen met het servicepunt van de provincie bereikbaar via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Bekijk www.vaarweginformatie.nl voor de meest actuele informatie en de beschikbaarheid van alle vaarwegen in Nederland.