Wilgen weer geknot door bewoners Wilgenlaan

Aalsmeer – In de Wilgenlaan zijn meerdere huizen in het afgelopen jaar van eigenaar veranderd. Dat is voor een groot deel een natuurlijk proces. Jongere bewoners komen er voor in de plaats en de vraag is hoe dat uitwerkt op enkele ‘gewoonten’ in de laan, zoals vlaggen bij feestelijkheden, een nieuwjaarsborrel, zomerborrel en het jaarlijkse knotten van de wilgen achter in de laan. Het antwoord op die vraag kan inmiddels gegeven worden. De Wilgenlaanvlag heeft al weer een paar keer gewapperd. De nieuwjaarsreceptie op 10 januari was druk bezocht en zo’n 25 bewoners meldden zich afgelopen zaterdag om half elf met gereedschap om de wilgen van hun takken te ontdoen.

De nieuwe mix van bewoners heeft dus geen nadelig gevolg voor voortzetting van de Wilgenlaan ‘gewoonten’. Dat is ook logisch, want als je overweegt een prijzig huis in de laan te kopen, kies je bewust voor deze plek en voor de sfeer. Het snoeien op zich is in een uurtje geklaard. Het snoeigereedschap is in de loop der jaren steeds verbeterd. Behalve kleine en grote snoeischaren, heeft de elektrische kettingzaag z’n intrede gedaan. En voor het zware werk is er de traditionele kettingzaag. Het opruimen van de takken resteert dan nog en dat is een behoorlijke klus. Een deel van de takken moet uit de sloot gevist worden en samen met de andere takken op één plek verzameld worden.

Op die plek ontstaat een ware berg van wilgentakken. De mooie rechte takken zijn er dan al uitgehaald. Anne Kee Berghoef en Jan Wentzel: “Onze heg van wilgentakken heeft een paar slechte plekken en die gaan we repareren.” De Meerlanden komen langs om de takken op te ruimen. Gerbert Stomphorst: “De wilgen zien er weer goed uit en wij komen snipperen.” Dat gebeurt bij de oprit van Dick Timmerman: “Ik kan de snippers prima gebruiken op mijn tuin en rijd ze met een kruiwagen naar achteren. Dan is alles weer netjes opgeruimd.” En zo is de cirkel rond. Bij Siem en Aly Splinter werd de knotklus in de garage traditiegetrouw afgesloten, deze keer met warme chocolademelk en glühwein. Er werd al weer gesproken over het knotten van de wilgen begin 2027.