Wijkoverleg Hornmeer zoekt nieuwe voorzitter

Aalsmeer – Het Wijkoverleg Hornmeer zoekt een nieuwe voorzitter en aanvullende bestuursleden. Na een jaar waarin veel is opgebouwd en de betrokkenheid van bewoners sterk groeide, wil het bestuur de organisatie verder versterken. De klankbordgroep speelt binnen het wijkoverleg een belangrijke rol. Deze groep bewoners komt tussen de wijkoverleggen door bijeen en werkt in werkgroepen aan thema’s die in de wijk leven. Dankzij hun inzet zijn het afgelopen jaar veel onderwerpen goed opgepakt en staat het overleg organisatorisch stevig.

Het Wijkoverleg werkt nauw samen met de gemeente Aalsmeer, die de inzet van bewoners ondersteunt en meedenkt over verdere ontwikkelingen. De voorzittersfunctie komt vrij doordat huidig voorzitter Gerard Zelen naar Uithoorn gaat verhuizen. Hij draagt zijn rol tijdens het wijkoverleg van 23 februari 2026 over. Daarom wordt momenteel gezocht naar een nieuwe voorzitter met gevoel voor de wijk en verbinding.

Bestuursleden

Andere bestuursrollen staan eveneens open voor geïnteresseerde bewoners. De rol van voorzitter is flexibel; het leiden van bijeenkomsten kan eventueel ook door een ander worden gedaan. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden. De nieuwe voorzitter wordt gekozen tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op 19 januari 2026. Aanmelden kan via wijkraadhornmeer@hotmail.com. Kijk voor informatie over het wijoverleg op: www.wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer.

Foto: Vijver in Hornmeer, bij Apollostraat (aangeleverd).