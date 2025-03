Wielrenner zwaargewond na aanrijding met bus

Aalsmeer – Zondag 9 maart rond 12.38 uur in de middag is een wielrenner zwaargewond geraakt na een aanrijding met een lijnbus. De aanrijding vond plaats op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) en de Van Cleeffkade. Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse gegaan om hulp te verlenen. Aanvankelijk werd gedacht dat de fietser onder de bus terecht was gekomen. Bij aankomst bleek dit gelukkig niet het geval.

De brandweer heeft de ambulancedienst geassisteerd bij het stabiliseren van het slachtoffer. De wielrenner is vervolgens met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar. De fiets van de man raakte door de aanrijding total loss. Het rijwiel is enkele meters meegesleurd door de bus. Ook de bus diep flinke schade op, een groot aantal barsten in de voorruit. De chauffeur en de passagiers zijn met de schrik vrij gekomen.

De politie heeft onderzoek naar de toedracht van het ongeval gedaan. Omdat de aanrijding op de busbaan plaats heeft gevonden, heeft het doorgaande verkeer nauwelijks hinder ondervonden. Er werd natuurlijk wel langzamer gereden, maar dit mede om te zien wat er (nu weer) gebeurd was. Er gebeuren namelijk regelmatig ongelukken op de Burgemeester Kasteleinweg, met name bij de rotondes bij de Van Cleeffkade en de Dorpsstraat en veelal tussen fietsers en auto’s of bussen.

Foto: VLN Nieuws – Marco Carels