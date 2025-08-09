Wielrenner gewond na ongeval op Van Cleeffkade

Aalsmeer – Op de Van Cleefkade heeft zaterdagochtend rond 10.45 uur een ongeval plaatsgevonden.Ter hoogte van het zebrapad bij de winkelstraat ging het mis.

Een groep wielrenners remde af voor overstekende voetgangers. Een van wielrenners had dit niet in de gaten en kwam hard met zijn gezicht op het wegdek terecht en liep een flinke hoofdwond op.

De politie en ambulance waren snel ter plaatste voor de hulpverlening. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De Van Cleefkade is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.

Fotograaf: VLN Nieuws – Marco Carels