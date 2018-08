Wie wordt ondernemer van het jaar?

Aalsmeer – Het ondernemers klimaat in Aalsmeer is de tijd van de kinderschoenen voorbij. Landelijk gezien kun je spreken dat Aalsmeer zelfs een vooraanstaande plaats inneemt. Dat is niet zomaar van de één op de andere dag ontstaan. John Jansen – voorzitter van de Ondernemend Aalsmeer – weet daar goed over mee te praten.

Donderdag 13 september – nog voor de officiële opening van De Oude Veiling – wordt al direct duidelijk waar De Huiskamer van Aalsmeer voor staat. Naast het gevarieerde culturele en sociale aspect wordt ook het ondernemersklimaat goed belicht. De voorrondes van de Onderneming van het Jaar verkiezing en Starter van het Jaar alsmede de kick-off van ZAAI Aalsmeer die dag, is een model voorbeeld.

Even terug in de tijd: Het is jaar 2000 wanneer de reisorganisatie van John Jansen wordt gekozen tot Onderneming van het Jaar. Zeker voor die tijd een geweldige prestatie. De tijd die volgde zorgde voor een ommekeer. 9/11 en de economische malaise. Alles kwam als het ware op een laag pitje te staan. “Er gebeurde een hele tijd niets, er was toen ook nog geen ondernemersvereniging.” Gelukkig was er een paar jaar geleden ook weer de revival en werd besloten om met het in het leven roepen van de ondernemersvereniging, Ondernemend Aalsmeer, een nieuwe start te maken.

Schatplichtig

John Jansen – schatplichtig als hij zich voelde – werd als eerst gekozen ondernemer van het jaar voorzitter en vervult deze functie nog steeds met veel plezier en enthousiasme. “Het is leuk dat ik de tijd heb om Ondernemend Aalsmeer weer een nieuw leven in te blazen.”

Toch niet geheel onbekend in Aalsmeer, verbaast hij zich telkens weer over het scala aan bedrijven dat in de wijken binnen de gemeente verscholen zit en waarvan je het bestaan niet weet. Wat ook wordt geconstateerd is de verandering van de markt. “Er komen nieuwe modellen, ondernemers die de markt omver gooien met hun ideeën, de innovaties, het geloof in het slagen. Je merkt duidelijk dat de paniek er een beetje uit is en steeds meer startende ondernemers gaan voor eigen kansen. Die reuring is heel fijn om te constateren.”

Je doet het samen

Dit jaar is de aanmelding van de startende ondernemers en het middenbedrijf groot. Wel wordt jammer gevonden dat de grote bedrijven nog wat achterwege blijven. Naast de voorzitter zitten ook andere gevestigde ondernemers in de jury. Van hen is de komende weken een profielschets te lezen. “Met elkaar wordt beslist wie uiteindelijk tot winnaar wordt gekozen. Wij werken als duo. Als voorbeeld: Ik bezoek samen met de interim burgemeester Jeroen Nobel de genomineerde bedrijven. Ieder duo doet zo’n vijf bedrijven. Na het bezoek wordt er een verslag gemaakt dat met de totale jury wordt besproken. Het is iets wat je samen doet en beslist.”

Uitwisselen en delen

Het zit niet echt in het DNA van de Aalsmeerder; Het willen delen van kennis en ervaring. Terwijl juist uitwisseling zo ongelooflijk belangrijk is. “Je ziet dat bij de jonge ondernemers de gunfactor en het uitwisselen veel meer tot de verbeelding spreekt. Ik zie dat als een zeer goede en positieve ontwikkeling.” Donderdag 13 september hoopt de Ondernemend Aalsmeer op veel support ter ondersteuning van alle kandidaten. “Wij moeten er met z’n allen een feestje van maken”, aldus de blije voorzitter.

Janna van Zon

Foto: Janna van Zon in gesprek met John Jansen, voorzitter van Ondernemend Aalsmeer.