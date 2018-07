Wie wint Tuinbouw Ondernemersprijs 2019?

Aalsmeer – Bent of kent u een duurzame en innovatieve topondernemer die een voorbeeld is in de tuinbouwsector? Meld u zichzelf of die ondernemer dan vóór 22 september 2018 aan voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019.

Jaarlijks reikt Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs de Tuinbouw Ondernemersprijs uit. Deze onafhankelijke stichting heeft diverse doelen, zoals aandacht creëren voor positieve ontwikkelingen binnen de tuinbouwsector, het aansporen van vernieuwing en het belonen van ondernemers en hun bedrijven voor hun prestaties. Dit kunnen kleine, grote, jonge én oudere ondernemers zijn.

Het bestuur van de stichting kan de winnaars en genomineerden van de Tuinbouw Ondernemersprijs ook voorgedragen voor de Koning Willem 1 Prijs en/of The International Grower of The Year Awards van de AIPH. Hiervan is de uitreiking tijdens de IPM in Essen.

Royal Lemkes, winnaar 2018

In 2018 was Royal Lemkes de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Deze leverancier van planten en aanverwante diensten aan grootschalige retail in Europa won vanwege het aanjagen van innovatie en verbinding in de keten en het tonen van visie op duurzaam ondernemen. Michiel de Haan: “We zien dit als een aanmoediging om het elke dag een beetje beter te doen. Het is een extra motivatie om ons op het vlak van planten, supply chain optimalisatie, business intelligence en trade marketing te blijven ontwikkelen. Wij kijken we ernaar uit om dit jaar ambassadeur voor de tuinbouwsector te mogen zijn.”

Winnen?

Uit de vele aanmeldingen nomineert de stichting eind oktober vier ondernemers. Op een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2019 ontvangt de winnaar de Tuinbouw Ondernemersprijs 2018. Wilt u een ander of uzelf aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs? Kijk voor meer informatie op www.tuinbouwondernemersprijs.nl