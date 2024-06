Wie sociaal rijdt, maakt vrienden op de weg

Amsterdam – Ontspannen en veilig op onze bestemming aankomen, dat willen we allemaal. Genoeg mensen beseffen dat dit vraagt om sociaal verkeersgedrag, blijkt uit onderzoek van Vervoerregio Amsterdam. Rekening houden met anderen levert rust, veiligheid, een goed gevoel én ruimte op. Toch doen we dit lang niet altijd. Verkeersdeelnemers geven als redenen aan dat ‘anderen ook geen rekening met ons houden’, ‘het vaak niet goed uitkomt’ en ‘asociaal gedrag geen gevolgen heeft’. We willen rekening met elkaar houden, zolang dit niet te veel moeite kost, concludeert de Vervoerregio.

Maar hoe houd je rekening met de ander, wanneer je haast hebt en het extra druk is op de weg? Kortom: hoe vertoon je sociaal verkeersgedrag als het écht lastig wordt? En wat levert het je op? Daarover gaat de campagne Met elkaar overweg.

‘Houd rekening met elkaar in het verkeer’

De oproep van deze campagne luidt: ‘Houd rekening met elkaar in het verkeer’. Het wordt namelijk steeds drukker op de weg, met veel verschillende modaliteiten die zich tegelijkertijd op de weg begeven. We hebben allemaal weleens haast, of een slechte dag. Door onderweg sociaal te blijven doen tegen elkaar, maken we het verkeer ontspannen en veiliger. Sociaal gedrag werkt zelfs aanstekelijk: wanneer je het vertoont, krijg je daar vaak een positieve reactie voor terug. Zo zegt Tineke, geboren en getogen Amsterdamse, knipogend: “Nou, ik krijg weleens een glimlachje.”

Eigen rol erkennen

Volgens het onderzoek vindt 85% van de verkeersdeelnemers dat ze rekening houden met anderen. Tegelijkertijd vindt slechts 31% dat anderen genoeg rekening met hén houden. “Naar anderen wijzen is natuurlijk makkelijk, maar het is ook goed om na te gaan wat jouw rol is in het verkeer”, aldus Noah uit Amsterdam. Maar ook buiten Amsterdam zien we dit gebeuren, zegt Onno uit Purmerend: “Als het druk is op de weg, zie ik vaak wel een gaatje. Zo van: dat lukt wel… Nou, dat lukt ook, maar eigenlijk moet ik gewoon op mijn beurt wachten in plaats van snel nog even ervoor.” Met onderstaande 3 tips kun jij veilig en ontspannen met andere verkeersdeelnemers overweg!

3 tips om rekening te houden met anderen

Gedraag je voorspelbaar. Medeweggebruikers kunnen beter rekening houden met jou als ze weten wat je gaat doen. Volg de verkeersregels en onderneem geen onverwachte acties, zo voorkom je schrikreacties bij anderen. Bedank je medeweggebruiker. Wist je dat positiviteit aanstekelijk werkt? Glimlach eens, steek je duim op of geef een vriendelijk knikje. Een klein gebaar maakt een groot verschil! Kijk vooruit en blijf alert. Het gaat vaak mis als anderen iets onverwachts doen. Door vooruit en om je heen te kijken, zie je dit eerder aankomen en laat je je niet verrassen.

Hoe veiliger, hoe vriendelijker. Hoe vriendelijker, hoe veiliger.

Verkeer is een sociaal samenspel, waar iedereen invloed op heeft. Vooral automobilisten nemen gezamenlijk de meeste ruimte in, verplaatsen zich het snelst en zijn het vaakst betrokken bij ongelukken. Als bestuurder en verkeersdeelnemer heb je een belangrijke rol in het verkeer. Jouw gedrag bepaalt hoe een situatie afloopt en hoe anderen het verkeer ervaren. Met jouw inbreng maak je het verkeer naast veiliger ook vriendelijker. Hoe meer rekening jij namelijk houdt met andere verkeersdeelnemers, hoe sneller een ander rekening houdt met jou. Zo veranderen we irritaties of verkeersruzies in een glimlach en een compliment.



Meer weten?

Bekijk onze website: www.verkeerenmeer.nl/campagnes

Deze gronduiting van de campagne Met elkaar overweg kan je overal tegenkomen in de Vervoerregio Amsterdam.