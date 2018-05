Wie gun jij een KWF wensboeket?

Aalsmeer – Op zaterdag 12 mei zal KWF Aalsmeer ook weer met een kraam op de geraniummarkt aanwezig zijn. Net als in de afgelopen twee jaar zal er een autoracebaan staan en kunnen jong en oud tegen elkaar autoracen met zeer snelle mini race-autootjes. Dit jaar zal er voor het eerst ook een mogelijkheid zijn om een ‘KWF Wensboeket’ weg te geven.

Wenskaart

Voor 2 euro is een mooie, verse roos te koop. Deze roos wordt in een vaas gezet en per roos mag een wenskaart ingevuld worden. Op die wenskaart kan een wens geschreven worden voor bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is of juist aan de beterende hand is. Maar ook kan een wens op papier gezet worden voor moeder, want de volgende dag is het Moederdag. Of een wens voor iemand die heel aardig en lief is. Of voor een bejaarde buurman of buurvrouw misschien. De ingevulde wenskaarten worden in een grote bus gedaan. Aan het einde van de dag zal een bekende Aalsmeerse bloembindster van alle verkochte rozen een aantal prachtig opgemaakte boeketten samenstellen.

Voor KWF

Uit de bus met wenskaarten wordt voor ieder boeket een kaart getrokken. KWF Aalsmeer zorgt ervoor dat de mensen die op de uitverkoren wenskaarten staan nog dezelfde middag/avond het boeket thuis afgeleverd krijgt, uiteraard met de geschreven wenskaart erbij. Hoe leuk is dat! De opbrengst van 2 euro per roos komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding, want de rozen worden gesponsord.

Wie gun jij zo’n fantastisch boeket van prachtige verse rozen? Iemand die het moeilijk heeft of gewoon een lieve vriend(in)? Of je moeder of schoonmoeder of wie dan ook? Doe mee en wie weet gaat jouw wens in vervulling.