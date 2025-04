Wethouder Sven Spaargaren: “Zaai geeft een sterke start”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Een doordeweekse afspraak met wethouder Sven Spaargaren levert een prettig gesprek op. De reden dat hij op verzoek naar het Huiskamermuseum komt staat geheel in het kader van het Zaai coach-traject voor startende ondernemers in Aalsmeer. Na enige uitleg over de kunst aan de wanden gaan wij over tot de orde van de dag. “Hoe belangrijk is ZAAI in de ogen van de wethouder?” Het antwoord is clip en klaar: “Heel belangrijk! Ik zal er ook zeker alles aan doen dat er bij de komende begroting ruimte is voor Zaai zodat de gemeente ook het volgend seizoen ZAAI financieel kan blijven ondersteunen.”

Goede mind-set

Wethouder Spaargaren weet waarover hij praat, hij was ook zelf ondernemer. Gepokt en gemazeld en daarom is hij ook zo op de hoogte wat het ondernemersschap inhoudt. Hij doet daar wel een paar aardige uitspraken over: “Zaai was er niet in mijn tijd, er waren zoveel vragen en ook zoveel valkuilen, die je zelf moest zien op te lossen. Ondanks dat ik uit een ondernemers familie kom, had ik ik toen toch graag een Zaai-buddy gehad. Het is zeker dat Zaai een mooie en interessante bijdrage kan leveren aan ondernemers die deze achtergrond missen. Mede daardoor kunnen wij het gezonde ondernemerspeil in Aalsmeer in stand houden. Zaai geeft energie, biedt ook vele mogelijkheden. Belemmeringen zitten soms tussen de oren van de ondernemer. Een goede mind-set is de basis voor iedere ondernemer die iets van zijn/haar bedrijf wil maken. Er zijn geen grenzen aan de mogelijkheden en de kansen die er liggen, wat nodig is, is positieve energie.”

Investeren

Er worden heel wat onderwerpen besproken zoals: Wees betrouwbaar, zoek naar kansen, durf te investeren. Maak jezelf bekend, laat je zien en zorg dat je de juiste mensen ontmoet. Aalsmeer kent gelukkig een hoge gunfactor naar de lokale ondernemers toe en dat is tekenend voor het totale ondernemers klimaat waaraan Zaai ook heeft bijgedragen. “Ach, in Aalsmeer is altijd werk te vinden”, wordt er glimlachend beweerd.

Super dankbaar

Tot slot wil Sven nog wel benadrukken hoe belangrijk de rol van de grote en gevestigde Aalsmeerse ondernemers voor Aalsmeer en Zaai betekent. Ondernemers die zijn genomineerd om onderneming van het Jaar te worden of degenen die deze prestigieuze benoeming al op zak hebben. “Het zijn allemaal ondernemers die ondanks drukke werkzaamheiden altijd geheel belangeloos tijd vrijmaken om hun kennis te delen met startende ondernemers. Daar ben ik hen super dankbaar voor.” Ook de naam van Kirsten Verhoef valt. Zij wordt gezien als de drijvende kracht achter Zaai. Dat er dit jaar maar liefst drie oud Zaai-deelnemers in het mentorpanel zaten was voor de wethouder een bevestiging dat het Zaaicoachtraject zorgt voor een langdurig succes. “Het is prachtig om te zien hoe zij het plezier in het ondernemersschap doorgeven.” Voor meer Zaai informatie: Kirsten Verhoef (project -organisator), telefoon: 0297-366182 en mail: kirsten@syltsupport.nl.

Foto: Wethouder Sven Spaargaren. Fotograaf: Jean Haasbroek