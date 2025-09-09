Wethouder rondgeleid door De Gedichtentuin

Aalsmeer – Zaterdag 6 september was de eerste openingsdag van de Gedichtentuin. KCA organiseert deze poëtische activiteit altijd in de eerste drie weekenden van september, ook dit jaar weer op het Boomkwekerskerkhof. Deze 17e editie van de ‘tuin met gedichten’ vormde geen aanleiding voor een officiële opening maar het idee was om de nieuwe wethouder van Cultuur, Sybrand de Vries, te laten kennismaken met de Gedichtentuin en met de vrijwilligers achter het gebeuren.

Verrukt

Zaterdag rond twaalf uur stapte De Vries het illustere Boomkwekerskerkhof op, door paden omzoomd (hoog) gras, met hier en daar nog zerken uit vervlogen tijden. Sommige bijna omgevallen. Achteraan op de parkachtige locatie nog meer graven met stenen die hier en daar bekende Aalsmeerse namen prijsgeven. De reusachtige eiken, beuken en kastanjes lijken te waken over de begraafplaats, die sinds 1970 niet meer in gebruik is. Wethouder De Vries was verrukt over het Boomkwekerskerkhof, dat een gemeentelijk monument is. “Dit is echt een verborgen parel in Aalsmeer, een waar rustpunt.” De Gedichtentuin noemde hij een ‘cadeautje’. De poëtische teksten – dit jaar rondom het thema ‘Bloei’ – passen mooi op dit oude gedeelte van Aalsmeer. Tijdens de rondleiding die de wethouder kreeg werd bij alle 30 gedichten op standaards stilgestaan. Sommige dichters hadden zich bij het groepje gevoegd en droegen hun eigen gedicht voor. De Vries kon dit erg waarderen en luisterde aandachtig. Hem werd uitgelegd dat naast de Gedichtentuin waar de bijdragen in stilte kunnen worden gelezen ook een avond wordt georganiseerd waarop dichters staande achter de microfoon hun werk voordragen. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe Cultuurwethouder zijn gezicht daar laat zien… (eind januari in Bacchus).

Onkruid

Het onkruid op het grindpad en het hoge, vergeelde gras bleken niet bij iedereen in de smaak te vallen en hadden eigenlijk – zo gaf de werkgroep aan – verwijderd moeten zijn. Het thema is ‘Bloei’ en niet ‘Wild’, zo merkte iemand gekscherend op. Wel in de smaak valt de bundel die alle geëxposeerde gedichten bevat en die te koop is bij Bruna (à 5 euro).

De Gedichtentuin is nog geopend op de zaterdagen 13 en 20 en de zondagen 14 en 21 september, gratis toegankelijk, tussen 12.00 en 17.00 uur. Locatie: Stommeerweg, naast de katholieke Karmelkerk.

Tekst en foto: Joke van der Zee