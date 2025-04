Wethouder Kabout bezoekt internationale Schakelklas

Aalsmeer – Anderstalige kinderen tussen de 12 en 16 jaar, die wonen in Aalsmeer, kunnen sinds een aantal jaar voortgezet onderwijs volgen op Futuris in Amstelveen. In de Internationale Schakelklas leren de leerlingen snel en effectief de Nederlandse taal, zodat ze hun plek kunnen vinden in het regulier onderwijs en met vertrouwen hun nieuwe leven in Nederland kunnen beginnen. Een kwart van alle leerlingen van Futuris zijn leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK). Dat zijn negen klassen met 10 tot 15 leerlingen.

Achttien kinderen daarvan komen dit schooljaar uit Aalsmeer. Reden voor onderwijswethouder Bart Kabout om een aantal leerlingen en de directeur van de school te bezoeken om te horen hoe het gaat. In Aalsmeer zelf is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd Taalsmeer. De wethouder sprak met twee leerlingen die na een aantal maanden bij Taalsmeer en een jaar bij ISK Futuris zo goed Nederlands spreken dat ze volgend jaar naar reguliere scholen kunnen uitstromen. “De leerlingen vertelden dat ze nu makkelijk vrienden maken met Nederlandssprekende kinderen”, zegt de wethouder. “Dat is goed voor de integratie van de kinderen van nieuwkomers.”

Nog meer interactie

Volgend jaar is Futuris van plan om een nog meer verbindende omgeving aan al haar leerlingen te bieden door de klassen anders te organiseren. Onderbouw, bovenbouw en de ISK komen dan bij elkaar in verschillende vakken als expressie, technologie, sport en koken.

Van links naar rechts: Beleidsadviseur Natalie Diallo, wethouder Bart Kabout, Futuris directeur Matthijs Ran en beleidsadviseur Olga Kondrikova. Foto: Gemeeente