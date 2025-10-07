Wethouder De Vries opent officieel het Repair Café

Aalsmeer – Het Repair Café voor Aalsmeer en Kudelstaart is maandag 6 oktober officieel geopend door wethouder Sybrand de Vries. Onder toeziend oog van de initiatiefnemers en eerste bezoekers nam de wethouder de kniptang ter hand om een fikse stroomkabel door te knippen. Repair Café Westeinder is een initiatief van klimaatburgemeester Theo Bergonje in samenwerking met Oscar de Vries en Jules van Kerkhoven. De bedoeling is dat er minder wordt weggegooid en meer wordt gerepareerd.

“Mooi initiatief”

Na de officiële opening kwamen direct de eerste spullen voor reparatie op de tafels, zoals een lamp en een stofzuiger. “Het is een heel mooi initiatief vanuit bewoners, dat wij graag ondersteunen”, zei wethouder De Vries. “Het is duurzaam, er wordt samengewerkt en er is verbinding tussen mensen. Dat is hoe wij Aalsmeer graag zien.”

Altijd vrijwilligers welkom

Voor het Repair Café zijn handige, sociale en enthousiaste vrijwilligers nodig. Of je nu handig bent met stekkers, naald en draad, of gewoon graag een kop koffie schenkt en een praatje maakt: jouw inzet is welkom. Aanmelden kan via nieuwaalsmeer@gmail.com of neem telefonisch contact op met initiatiefnemer Theo Bergonje via 06-22514297. Voor meer informatie: www.nieuwaalsmeer.nl.

In Aalsmeer en Kudelstaart

Repair Café Westeinder is iedere eerste maandag van de maand geopend van 13.30 tot 16.00 uur in Buurthuis Hornmeer en ieder derde dinsdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur in Place2Bieb in Kudelstaart.

Foto: Wethouder Sybrand de Vries verricht de officiële opening van Repair Café Westeinder. Foto: Gemeente Aalsmeer