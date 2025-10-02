Wethouder De Vries bij tandartsdag in Aalsmeer

Aalsmeer – Wethouder Sybrand de Vries heeft tijdens de tandartsdag afgelopen zaterdag 27 september de praktijk van tandarts Bekir bezocht. Op de landelijke tandartsdag werden in heel Nederland 1000 mensen behandeld die gebitsproblemen hebben maar geen geld om deze klachten op te laten lossen. In Aalsmeer deed naast tandarts Bekir ook tandarts De Haan mee aan het initiatief van Stichting Anders Amstelland. In heel Amstelland zijn op de tandartsdag 50 mensen kosteloos geholpen.

“Landelijke politiek is aan zet”

Wethouder De Vries sprak van een mooi initiatief. “Goede tandzorg is belangrijk voor de algehele gezondheid en moet dus voor iedereen beschikbaar zijn”, zegt de wethouder. “We kunnen dit helaas niet lokaal oplossen. Hier moet de landelijke politiek voor aan de bak. Alle lof voor de deelnemende tandartsen die de mensen op dit moment uit de brand hebben geholpen!”

Foto: Van links naar rechts: Pieter Mäkel van Stichting Anders, wethouder Sybrand de Vries, tandartsassistente Anne-Marie, tandarts Bekir Kurkcu, John Buijs en Koen Persoon, beiden van stichting Anders. Foto: Gemeente Aalsmeer

