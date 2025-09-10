Wethouder bij Humanitas: “Waardevol werk”

Aalsmeer – Bij een bezoek aan de organisatie Humanitas heeft wethouder jeugd Bart Kabout zijn waardering uitgesproken voor hun werk. Humanitas koppelt onder andere vrijwilligers aan startende gezinnen om hen te helpen aan een goede basis. De gemeente ondersteunt Humanitas structureel financieel.

Home-Start

Humanitas biedt in de gemeente Aalsmeer ondersteuning aan gezinnen en ouders. Met Home-Start worden gezinnen met (jonge) kinderen ondersteund om het zelfvertrouwen van ouders te versterken en een stabiele thuissituatie te creëren. “Als gemeente vinden wij deze vorm van ondersteuning zeer waardevol omdat gezinnen leren het zelf te doen en daarbij worden geholpen door betrokken vrijwilligers”, zegt wethouder Kabout. “Gezinnen krijgen hiermee een goede start zodat eventuele latere problemen met de opvoeding kunnen worden voorkomen.”

Scheidingsbuddy’s

Tijdens een scheiding kunnen ouders en kinderen praktische en emotionele problemen ervaren. Humanitas koppelt daarom vrijwilligers aan de gescheiden ouders. Deze zogeheten scheidingsbuddy’s bieden praktische en emotionele ondersteuning. “Ook de ‘Begeleide Omgangsregeling (BOR)’ is een goed voorbeeld van zeer zinvol werk door Humanitas”, zegt de wethouder. “BOR biedt tijdelijk vrijwillige begeleiding bij het contact tussen ouder en kind na een scheiding. Zo kan de omgang met het kind in een veilige ontspannen setting weer worden opgebouwd.”

Overige ondersteuning

Humanitas biedt ook ondersteuning op andere gebieden, zoals financiën. Meer informatie is te vinden op www.humanitas.nl/amstelland.

Foto: Wethouder Kabout met enkele medewerkers van Humanitas (foto gemeente Aalsmeer).