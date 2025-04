Westeinder Water Week start met 11e Poeloversteek

Aalsmeer – De legendarische zes kilometer lange zwemtocht van Leimuiden naar Aalsmeer gaat dit jaar voor de 11e keer plaatsvinden op woensdagavond 25 juni. Dit is de eerste dag van de Westeinder Water Week. Vanaf donderdag 26 juni organiseert de zeilschool Aalsmeer activiteiten in en om het water. De start van de 6 kilometer is om 19.00 uur bij jachthaven Kempers Watersport in Leimuiden en de groep zwemt langs de uitgelegde boeien – langs de recreatie eilanden tussen de grote en kleine poel – richting de watertoren en de finish op het surfstrand.

Ook is er weer een halve afstand, de 3 kilometer. Deze deelnemers worden met boten van Westeinder Rondvaart vanaf het surfstrand naar het 3 kilometer startpunt gebracht om vanaf daar, om 19.50 uur, hun tocht te starten en richting het surfstrand terug te zwemmen. Deze twee afstanden kunnen alleen in de borstcrawl gezwommen worden met een tijdslimiet van 1 uur 20 minuten op de eerste 3 km van de 6 km en voor de 3 km is de tijdslimiet 1 uur en 30 minuten. De deelnemers die nog niet toe zijn aan de langere afstanden kunnen deelnemen aan de 500 meter en 1 en de 2 kilometer. Deze prestatietochten worden vanaf het surfstrand in Aalsmeer georganiseerd voor jong en oudere zwemmers. Het volbrengen van de afstand is het belangrijkste doel en voor de zwemmers die dat op tijd willen doen, kan dat middels automatische tijdwaarneming.

De 500 meter prestatietocht is er speciaal voor gezinnen! Wil je meedoen maar wil je dat papa, mama, opa of oma ook meedoet? Dat kan! Alleen de jeugdige zwemmer betaalt 5 euro en ontvangt een herinneringsmedaille. De begeleider zwemt gratis mee. Er is veel openwater in en om Aalsmeer, Amstelland, Ronde venen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Openwater is leuk om in de zomer te recreëren, maar ook goed om daar vaardig in te zijn en blijven en een afstand in te kunnen zwemmen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website www.oceanusaalsmeer.nl.

Foto: Start 1 kilometer 2024 (aangeleverd).