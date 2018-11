Westeinder sloeproei Team 5e in Muiden

Aalsmeer – Afgelopen weekend vonden de laatste wedstrijden plaats in het seizoen sloeproeien 2018. Deze afsluiting vindt altijd plaats in Muiden en wordt door menig roeier gezien als een zeer zware inspanning. Niet alleen vanwege het feit dat er drie wedstrijden geroeid worden. Maar ook vanwege het feit dat de laatste wedstrijd op zondagochtend plaats vindt, na het afsluitend seizoensfeest.

Naast ruim 120 sloepen, zijn er op dit weekend ook roeiwedstrijden voor Gigs. En ook van dit type zijn er ruim 50 boten aanwezig. De wedstrijd bestaat uit drie rondjes om Pampus heen. Ieder rondje is ongeveer 7,5 kilometer lang, wat een zeer lange sprint is. Voor de eerste omloop startte het team uit Aalsmeer om 11.30 uur. Het tempo lag goed hoog, was zeer stabiel en er werden zeer veel sloepen ingehaald. Na 49 minuten en 35 seconden kwam het team over de finish, wat een keurige zesde plaats overall opleverde.

Het Westeinder Sloeproei Team heeft inmiddels een vaste slaapboot in Muiden gevonden. Na de race is het dan ook uitrusten op deze boot, goed eten en weer voorbereiden op de tweede omloop. Want deze omloop is alweer 2,5 uur later gepland na de eerste finish. Tijd om echt bij te komen na zo een lange sprint is er dan niet echt. En met nog volle armen vanuit de eerste omloop ging het WST team weer op weg naar een mooie tijd bij de tweede ronde. Wederom was er een zeer goede start, lag het tempo goed hoog en er werden zelfs nog twee sloepen extra ingehaald. Deze ronde werd in 49 minuten en 39 seconden afgerond en daarmee werd een mooie vierde plaats overall geroeid.

Op de zaterdagavond wordt het gehele seizoen gevierd door alle teams. In de feesttent in Muiden worden grote verhalen opgehangen, teams aangemoedigd, prijzen voor het Nederlands Kampioenschap uitgereikt en vooral een goed feest gevierd. Een mooie basis dus voor de laatste omloop op de zondagochtend. Deze ronde wordt niet voor niets de ‘brakke race’ genoemd, wat iedereen wel kan begrijpen na zo een avond. Met twee nieuwe roeiers aan boord werd deze ronde afgelegd in 50 minuten en 16 seconden. Een vijfde plaats overall op deze ronde. En dit leidde tot een zeer mooie vijfde plaats algemeen in het gehele weekend. Een mooie afsluiting van het seizoen.

WST telt mee in de top

Het derde jaar van dit team uit Aalsmeer was misschien iets minder succesvol als vorig jaar. Maar als winnaar van de Grachtencup en met een mooie zevende plaats in het Nederlands Kampioenschap is het seizoen toch goed afgesloten. Ondanks het korte bestaan van het Westeinder Sloeproei Team telt het team mee in de top van (sloep)roeiend Nederland. Een zeer mooie prestatie om trots op te zijn. Het team bedankt dan ook al haar sponsoren van dit jaar. Zonder de hulp van deze sponsoren is het niet mogelijk om alle wedstrijden af te gaan en Aalsmeer op de kaart te zetten. Op naar het komende vierde seizoensjaar voor het WST.