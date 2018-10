Westeinder Sloeproei Team wint Grachtencup

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 13 oktober kreeg het Westeinder Sloeproei Team voor het derde jaar op rij de Grachtencup uitgereikt na de wedstrijd in Amsterdam. De grachtencup wordt uitgereikt aan het team wat het beste resultaat neergezet over de wedstrijden in Leeuwarden, Utrecht, Zwolle en Amsterdam. Deze roei-wedstrijden kenmerken zich doordat de route dwars door het centrum van deze steden heen gaat.

Verhitte strijd

Zo ook in Amsterdam, waar afgelopen zaterdag 145 sloepen aan de start verschenen. De start vond plaats bij het Olympisch Stadion en de route was bijna 24 kilometer lang. Menig gracht werd gepasseerd tijdens de route, maar de grootste drukte bevindt zich altijd rond de Herengracht. Door het mooie weer werd het een verhitte strijd op de grachten. En dat werd nog eens versterkt door de vele pleziervaart en rondvaartboten. Deze drukte leidde af en toe tot zeer grote chaos in de grachten tijdens het passeren van alle deze sloepen. Voor omstanders in de stad een prachtig gezicht om vanaf de kade te bekijken.

Oponthoud door rondvaartboten

Het team uit Aalsmeer ging voortvarend van start. De grachten liggen de mannen wel en dat wilde men wederom laten merken. Het eerste stuk richting de Amstel en daarna door naar Zeeburg verliep goed, en de gemiddelden gaven een goede snelheid aan. Vanaf hier gaat de route via Artis naar de grachten en helaas kreeg het team daar te maken met oponthoud door rondvaartboten. Hier werden kostbare seconden verloren in de strijd om de bovenste plekken. Vanaf de Herengracht gingen de sloepen langs de Jordaan weer terug naar het Olympisch Stadion.

Voor derde maal

Na 2 uur, 52 minuten en 40 seconden finishte het Westeinder Sloeproei Team in Amsterdam, uiteindelijk goed voor een mooie 10e plek in deze zware en zeer drukke wedstrijd. Daarnaast was dit resultaat dus voldoende om voor de derde maal op rij de Grachtencup binnen te slepen.