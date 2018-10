Werk in uitvoering aan wegen in Centrum

Aalsmeer – In de programmabegroting kondigen burgemeester en wethouders aan extra gelden uit te gaan trekken voor openbare ruimte en wegen. Verhoging van de verkeers-veiligheid staat hierbij in een hoog vaandel.

Net het geldpotje gevuld en gelijk is een aanvang gemaakt met onderhoud en vernieuwing. Zo is donderdag 4 oktober de gevaarlijke verzakking in de Schoolstraat onder handen genomen. Tijdens de braderie in september waren verschillende mensen hierover gestruikeld en gevallen en wie met de auto het ‘gat’ passeerde, deed er goed aan het stuur stevig vast te houden. De werkzaamheden zijn in 1 dag uitgevoerd en, heel fijn voor de bewoners en bedrijven, zonder wegafsluiting. Het verkeer kon via een parkeervak de werkplek passeren en richting Dorpsstraat rijden.

Drempels bij zebrapaden

In de avond en nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 oktober is gewerkt aan de zebrapaden bij de Van Cleeffkade en de Stationsweg. Beide zebrapaden zijn voorzien van drempels, waardoor er meer overzicht is ontstaan. De verhoging brengt (hopelijk) ook met zich mee dat er minder hard gereden wordt in het Centrum.

Nauwelijks overlast

Een compliment aan de gemeente om deze verkeersmaatregelen uit te voeren in de avond en nacht. Het heeft nauwelijks tot geen overlast gegeven. Het verkeer werd met hulp van verkeersregelaars omgeleid via het Raadhuisplein.