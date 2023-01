Weespertrekvaartmannen zingen in Pier K

Nieuw-Vennep – De Weespertrekvaartmannen is een koor ontstaan uit voetbalmannen die onder de douche ontdekten dat zij ook konden zingen. Die voetbalclub lag langs de Weespertrekvaart, dus een naam was snel gevonden. Al sinds 1993 zingt dit Amsterdams mannenkoor met hart en ziel ‘Het andere lied van de zee’. Over water, polders, dijken, het zeemansleven en over Amsterdam. Maar vooral over liefde, weemoed, verlangen en heimwee.

De Weespertrekvaartmannen is geen shanty-koor. Er worden natuurlijk wel enkele zeemansliederen gezongen, maar het repertoire bestaat vooral uit Nederlandstalige nummers, onder andere van Ramses Shaffy, Jacques Brell, Thé Lau en Sting. Ook zingt het koor, onder leiding van dirigent Vincent de Lange, nummers van scheeparts J.J. Slauerhoff en Hendrik Marsman. Het koor bestaat uit ruwe bolsters met blanke pitten, tenoren, baritons en bassen, dat begeleid worden door twee accordeonisten: Paulien Dekker en Henriëtte Oudshoorn.

De Weespertrekvaartmannen treden aanstaande 15 januari op tijdens het Zondagmiddagpodium in Pier K in Nieuw-Vennep. Het concert begint om 14.00 uur. Kaarten kosten 5 euro per stuk, inclusief een kopje koffie of thee, en zijn zolang de voorraad strekt vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar aan de zaal. Reserveren van toegangskaarten en vervoer met RegioRijder is mogelijk op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde via 023-569 8873 of mail vóór vrijdag 9.00 uur naar zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl.

Foto: Weespertrekvaartmannen (zondagmiddagpodium).