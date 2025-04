Weer wandelen en fietsen met Stichting SAM

Aalsmeer – Op zaterdag 5 april is het seizoen van Stichting SAM weer van start gegaan. De vrijwilligers van Stichting SAM (sociale activiteiten voor de medemens) wandelen gedurende de maanden april tot oktober wekelijks met gasten in een rolstoel of fietsen zij met gasten op een duofiets of een rolstoelfiets. Voor het eerst is het seizoen geopend in Kudelstaart.

De Jongerengroep van Stichting Sam heeft de locatie georganiseerd en om twee uur verzamelden de vrijwilligers zich met hun gasten voor De Spil. De vrijwilligers van de stichting droegen allen hun groene SAM bodywarmer of fietsjas.

In Aalsmeer en Kudelstaart zijn drie groepen Duofietsers die met hun gasten eenmaal per week door Aalsmeer en Kudelstaart fietsen. Er is een groep in Oost, een in het Centrum en een groep in Kudelstaart. De gasten kunnen zo elke week twee uur in de buitenlucht genieten van de omgeving. Veelal komen zij bekenden tegen en wordt er nu en dan een kopje koffie of thee genuttigd met elkaar. Naast deze drie groepen Duofietsers is er een groep rolstoelwandelaars. Afhankelijk van de wens van de gast, loopt men alleen met de vrijwilliger door Aalsmeer of in een groep.

Creagroep

Behalve fietsen en wandelen heeft de stichting een Creagroep die drie keer per maand op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar komt in het Parochiehuis aan de Gerberastraat om gezellig met elkaar handwerkactiviteiten te verrichten. Veel van deze producten worden op de braderie in mei in de Zijdstraat verkocht. Interesse? Neem dan telefonisch contact op met Ingrid van der End via 06-38263892.

Vrijwilligers en gasten

Lijkt het u/jou leuk om als vrijwilliger met gasten te fietsen of te wandelen? U/jij bent van harte welkom. Aanmelden kan per mail via: wilma.alink@stichtingsam.eu of telefonisch: 06-22706465. Ook gasten die een keer willen wandelen of fietsen met SAM kunnen contact opnemen met voorzitter Wilma Alink.

Naast fietsers en wandelaars is SAM ook dringend op zoek naar een secretaris voor het bestuur en naar een algemeen bestuurslid.

Foto: De vrijwilligers en jongeren van Stichting SAM (aangeleverd).