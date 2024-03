Weer veel pr’s bij baanloop AV Aalsmeer

Aalsmeer – Bij de Waterdrinker Baanloop op woensdagavond 13 maart waren de omstandigheden prima. Met 12 graden en een licht windje (kracht 3) was het voor een avond in maart bijzonder zacht. Dit leverde weer veel persoonlijke records op. De winst op de 1 kilometer was voor de 13-jarige Noud Glasbergen van AAV’36 uit Alphen a/d Rijn in een nieuw persoonlijk record van 3:10. Aan de kortste afstand deed ook weer veel AVA-jeugd mee die bijna allemaal hun persoonlijke beste tijden liepen. Hiervoor zorgden Lisa Koolen (4:41), Fem Bruine de Bruin (5:13) en Sara Idrissi (5:36) bij de meiden en Joren Euwe (3:56), Fabian Verhoef (4:20) en Julian Euwe (4:33) bij de jongens.

De winst op de 3 kilometer was voor AVA-er Corné van Druningen die eerder op de dag nog trainde voor de komende Rotterdam Marathon en er ‘s avonds nog 7 en een halve snelle rondjes oftewel 10 minuutjes (9:59) op de AVA-baan aan plakte. De snelste op de 5 kilometer was Simeon Calvert uit Pijnacker in 18:29. Een minuut of twee boven z’n beste tijd ooit, maar toch dik tevreden want terug van blessureleed. Meer foto’s, de volledige uitslag en rondetijden zijn te vinden op www.avaalsmeer.nl