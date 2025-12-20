Weer samenwerking OTT en Kinderboerderij

Aalsmeer – Woensdag 17 december zijn Stichting Ons Tweede Thuis en Stichting Kinderboerderij een nieuwe periode van samenwerking aangegaan.

De bestaande overeenkomst is aangepast aan de veranderde regelgeving in de gezondheid en de dierhouderij. Om verdere samenwerking mogelijk te maken is financiële medewerking van Gemeente Aalsmeer onontbeerlijk geworden en is dit in goed overleg tot stand gekomen.

Beide stichtingsbesturen zijn blij met de voortzetting van deze succesvolle symbiose en kijken met vertrouwen uit naar de toekomst.

Foto: Samenwerking Stichtingen Ons Tweede Thuis en Kinderboerderij vernieuwd. Staand burgemeester Gido Oude Kotte (foto aangeleverd).