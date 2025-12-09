Weer lichtjeswandeling bij kinderboerderij

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd organiseert weer een gezellige lichtjeswandeling. De vrijwilligers hebben verlichte kerstitems op het boerderijterrein geplaatst die vanaf het wandelpad om de boerderij goed te zien zijn. Dit jaar zijn er ook weer nieuwe verlichte items. Zodra het donker begint te worden staan de lichtjes aan en kan de lichtjeswandeling bezocht worden De route kan van 15 tot en met 26 december iedere avond gelopen worden. Er is geen start of eindtijd. Zolang het donker is kan er gewandeld worden. De wandeling start bij de hoofdingang (speeltuinzijde) van de kinderboerderij aan de Beethovenlaan 118 en gaat om het boerderijterrein heen.

Letters zoeken

De route is met kleine kinderen goed te lopen. Voor de kinderen zit er nog een extraatje aan de wandeling. Bij ieder kerstitem staat een letter. De letters samen vormen een woord. De wandelkaartjes waarop de oplossing kan worden genoteerd kunnen vanaf 15 december van de facebookpagina van Boerenvreugd of vanaf www.boerenvreugd.nl worden gedownload en uitgeprint. Er zijn ook beperkt wandelkaartjes verkrijgbaar in de boerderijwinkel. De winkel is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur. De kinderen kunnen hun wandelkaart met de oplossing aan het einde van de wandelroute in de brievenbus van de kinderboerderij doen. Ze maken dan kans op een leuk prijsje.

Tips en donaties

Een uitgeprinte wandelkaart en een pen moeten niet vergeten worden om mee te nemen. Daarnaast is een lampion of zaklamp handig. In het Hornmeerpark is het donker. Hierdoor komen de verlichte items prachtig uit. Maar een lichtje is handig om het pad goed te kunnen zien en ook bij het invullen van de wandelkaart is een lampje handig. Er zijn geen kosten verbonden aan de wandeling maar een donatie via de QR code wordt zeer op prijs gesteld. De QR code is terug te vinden op de wandelkaart en bij de brievenbus van Boerenvreugd.

Foto: Verlichte kerst/winter-items bij Kinderboerderij Boerenvreugd (aangeleverd).