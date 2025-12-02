Weer Kerstpakkettenactie Participe Amstelland

Aalsmeer – Ook dit jaar houdt Participe Amstelland de Kerstpakkettenactie. Met deze actie kunnen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart andere inwoners blij kunnen maken met een mooi kerstpakket. Dit jaar hoopt Participe maar liefst 150 huishoudens te mogen verrassen, dankzij de bijdragen van bedrijven, winkeliers, organisaties en inwoners.

De kerstpakketten zijn bedoeld voor inwoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken of het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Inwoners worden uitgenodigd om iemand te nomineren voor het pakket en dit zelf langs te brengen. Zo weet iedereen zeker dat het pakket goed terechtkomt en gewaardeerd wordt. Aanmelden voor een kerstpakket kan tot 8 december via www.participe-amstelland.nu of bel 0297-326670 (maandag tot en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar).

Kerstdiner

In samenwerking met Aalsmeer over Hoop, de Doopgezinde Gemeente Aalsmeer en het Renaissance Hotel organiseert Participe een prachtig Kerstdiner op woensdag 17 december. De organisaties hopen dit diner aan te mogen bieden aan mensen waarvoor een kerstdiner niet vanzelfsprekend is. Ook vervoer kan geregeld worden. Voor aanmelding of vragen kan een mail gestuurd worden naar kerstdineraalsmeer@gmail.com