Weer Kas voor Rouwen en Vieren in Aalsmeer

Aalsmeer – Tussen 13 en 27 december zal het Molenplein in het Centrum het decor vormen voor de Kas voor Rouwen en Vieren. Deze kas, georganiseerd door stichting Aalsmeer over Hoop, biedt inwoners en bezoekers een toegankelijke plek om stil te staan bij verlies, herinneringen te koesteren en het leven te vieren. Vorig jaar was de kas in de decembermaand te vinden op het Driekolommenplein. Dit jaar is gekozen voor een plek die meer in het centrum ligt. Mede-initiator Albert Oost: “De plek onder de molen vinden we sfeervoller. Het ligt wat beschutter en tegelijk wat meer in de bewoonde wereld. Vorig jaar waren er landelijk dertien plaatsen in Nederland waar een kas stond, dit jaar is het aantal met 25 bijna verdubbeld. Zo staat er onder meer een kas onder de Domtoren in Utrecht, bij de Grote Kerk in Den Haag en het Rapenburg in Leiden. Mooi dat in dat rijtje de kas onder de Aalsmeerse korenmolen komt te staan.”

‘Hemelbrievenbus’

De decembermaand is voor velen een periode waarin herinneringen aan dierbaren extra aanwezig zijn. Juist in deze tijd creëert de kas een warme, veilige omgeving waar iedereen welkom is om te rouwen, te gedenken of dankbaarheid te tonen voor het leven. Voor wie recent iemand is verloren of wanneer er behoefte is aan een moment van reflectie; de kas biedt ruimte voor ieder verhaal. In de kas, die opnieuw sfeervol wordt gedecoreerd door Elize Eveleens en Ursula Hooijman van Klim Produkties, kunnen mensen een kaarsje branden of iets schrijven in een gedenkboek, op een lint of op een kaart. Net als vorig jaar zijn er weer kaarten met groeizaadjes die in een zogenaamde ‘hemelbrievenbus’ kunnen worden gepost.

Vier shifts van twee uur

Tijdens openingsuren (tussen twaalf uur ’s middags en acht uur ’s avonds) wordt de kas bemand door telkens twee vrijwilligers. “Onze gastvrouwen en -heren maken de bezoekers wegwijs en vormen een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. We hebben elke dag vier shifts van twee uur die ingevuld moeten worden. Dat zijn in totaal 112 vrijwilligersplaatsen. Vorig jaar waren dat er een stuk minder maar was de animo om mee te draaien zo groot dat we voor dit jaar meer plaatsen hebben gecreëerd”, aldus Albert die er met commissieleden Agnes Kombrink, Ank Koopmans, Lars Grijsen en Arjen Vos alle vertrouwen in heeft dat de plekken ingevuld worden. Liefhebbers kunnen zich heel eenvoudig online aanmelden via https://rouwenenvieren.nl/meedoen/aalsmeer

Crowdfunding

Ook doet de organisatie een beroep op de bewoners van Aalsmeer het project financieel te ondersteunen. Naast de bijdragen van de bij Aalsmeer over Hoop aangesloten kerken en Aalsmeerse bedrijven is er een crowdfunding gestart om ook particulieren de kans te geven de kas mede mogelijk te maken. Dat kan via de website https://whydonate.com/nl/fundraising/kas-voor-rouwen-en-vieren-aalsmeer of door een overboeking via bankrekeningnummer van Aalsmeer over Hoop NL98 RABO 03737 14 653.

Foto: Vanaf links: Lars Grijsen, Agnes Kombrink, Arjen Vos, Ank Koopmans en Albert Oost op het Molenplein waar de kas dit jaar komt te staan. Foto: Aalsmeer over Hoop

