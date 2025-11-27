Weekendtip: Expositie ‘Donker Licht’

Aalsmeer – Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer presenteert de tentoonstelling ‘Donker Licht’ in het Oude Raadhuis. Twee getalenteerde Aalsmeerse kunstenaars, Yvon van Haaften en Marijke van Oostrum, brengen hun bijzondere werelden bij elkaar in een intrigerend samenspel van fotografie en textielkunst.

Meester in ‘Dramagrafie’

Yvon van Haaften is een kunstfotograaf die drama en mystiek naar een hoger niveau tilt. Haar werk begint vaak met een eenvoudig shot dat ze in de nabewerking transformeert tot een beeld vol diepte en emotie. Inspiratie vindt ze in de natuur, maar verwacht geen uitbundige kleuren. Yvon creëert met haar liefde voor donkere, gelaagde tinten een unieke stijl die ze zelf ‘dramagrafie’ noemt. Haar foto’s vertellen verhalen die zowel mysterieus als krachtig zijn.

Licht gevangen in textiel

Textielkunstenaar Marijke van Oostrum vertaalt de natuur op een geheel eigen manier. Met een naaimachine als penseel en oude kleding als verf creëert ze kunstwerken die herinneringen oproepen aan momenten van verwondering. Tijdens haar dagelijkse wandelingen door het Amsterdamse Bos verzamelt ze indrukken van licht, schaduw en de wisseling van de seizoenen. In haar atelier vangt ze deze magie in textielkunst. Het resultaat is verbluffend: gelaagde bosschilderijen waarin kleuren en texturen samensmelten tot poëtische beelden.

Fascinerend contrast

In deze tentoonstelling vullen de dramatische fotografie van Yvon en de lichtspelende textielkunst van Marijke elkaar perfect aan. Samen creëren ze met beeld en textiel een fascinerend contrast van mysterie en helderheid, van donker en licht. Een aanrader om het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum binnen te stappen en de werken van deze twee Aalsmeerse kunstenaars te gaan bewonderen. Dit kan tot en met 21 december iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Foto: ‘Donker Licht’, expositie Aalsmeerse kunstenaars Yvon van Haaften en Marijke van Oostrum in het Oude Raadhuis (foto aangeleverd KCA).