Weekend van het Verdedigingserfgoed ￼

Regio – Fort bij Uithoorn in Amstelhoek, De Ronde Venen, is open op zondag 21 april van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10.30 is er de mogelijkheid om een rondleiding van ongeveer een uur te volgen. Ervaren gidsen leiden de bezoekers rond, informeren hen over de historie van het fort en de rol van het fort tijdens de koude oorlog. Wie lekker een rondje buiten wil lopen, kan het Hazenpad of Bramenpad volgen. Voor de kinderen (6-12 jaar) is er om 13.00 uur een aparte rondleiding. Ouders grootouders en andere fortbezoekers kunnen meelopen als de grootte van de groep dat toe laat

Deze eerste openstelling van Fort bij Uithoorn in het nieuwe seizoen is mogelijk door de inzet van een vaste club fortvrijwilligers. Lijkt het je leuk om hierbij aan te sluiten en ook aan de slag te gaan op het fort dan horen we dat graag! Je kunt je gegevens achterlaten bij de koffiebar in de loods. We nemen vervolgens weer contact op om met jou te bespreken wat er bij jou past. Je kunt ook een mail sturen naar info@fortbijuithoorn.nl

Laatste kans

In de loods is er koffie, thee en limonade en wat lekkers te koop (alleen cash!) en kun je ook wat meer te weten komen over de geplande werkzaamheden en de toekomst van het fort en Stadsfort Zwier.