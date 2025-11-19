Week van digitaal meedoen in Bieb Aalsmeer

Aalsmeer – Van 24 tot en met 30 november is het de Week van Digitaal Meedoen. Dit is een landelijk initiatief van de Alliantie Digitaal Samenleven, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het belang van digitaal mee kunnen doen. De wereld wordt steeds digitaler, maar tegelijkertijd hebben maar liefst 4,5 miljoen mensen in Nederland moeite om bij te blijven in de digitale samenleving. De Bibliotheek Amstelland organiseert het hele jaar door activiteiten voor mensen die hun digitale vaardigheden willen verbeteren. En tijdens de Week van Digitaal Meedoen en de weken daarna wordt daar nog een extra schepje bovenop gedaan!

Klik & Tik

Heeft u nog weinig ervaring met de computer of het internet? Klik & Tik is de cursus voor beginners op het internet. Er zijn dit jaar cursussen in Bibliotheek Aalsmeer op de vrijdagen 28 november en 5 december van 9.30 tot 11.00 uur.

Informatiepunt Digitale Overheid

In het Informatiepunt Digitale Overheid wordt hulp gegeven bij vragen over de digitale overheid. Het IDO is wekelijks geopend in Aalsmeer op maandag van 13.00 tot 17.00 uur.

Kennismaken met AI

In de workshop AI kan op een laagdrempelige manier kennis gemaakt worden met AI. In Bibliotheek Aalsmeer is de workshop op dinsdag 25 november van 10.30 tot 12.00 uur.

Digitaal Café Aalsmeer

Tijdens het wekelijkse spreekuur van Digitaal Café Aalsmeer op donderdag van 9.30 tot 12.00 uur wordt antwoord gegeven op vragen over computers, smartphones, tablets en andere digitale apparaten.

DigiVitaler

Met het lesprogramma DigiVitaler wordt geleerd om zelf gezondheidszaken te regelen via internet. De lessen in Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat zijn op de maandagen 8, 15 en 22 december van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie of aanmelden? Kijk dan op de website www.debibibliotheekamstelland.nl (agenda). Het is ook mogelijk om te bellen met Bart of Eva via 020-5455551.

Foto: Bibliotheek Amstelland (aangeleverd).