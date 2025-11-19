Week van de mantelzorg bij HBV Target

Kudelstaart – Afgelopen week van 10 tot en met 16 november werden er allerlei activiteiten georganiseerd voor alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij Mantelzorg & Meer en wonen in de Gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn of in Ouderkerk aan de Amstel. Dit om deze mantelzorgers te bedanken voor hun inzet en zorg.

Bij handboogvereniging Target werd een handboog clinic verzorgd door initiator en hoofdtrainer Willem Eveleens met enkele medetrainers. Er was gezorgd voor een kopje koffie of thee, uiteraard met een lekkere koek. De deelnemers werden in de schiethal door de trainers ingewijd in de beginselen van de handboogsport en mochten later ook proberen wat gekleurde ballonen stuk te schieten. De ongeveer 20 deelnemers waren zeer enthousiast over deze activiteit. Bij sommige deelnemers was zelfs een klein zaadje geplant om aan het handboogschieten een vervolg te geven.

Om het belang van de mantelzorg te benadrukken was ook de Aalsmeerse wethouder Sybrand de Vries van Zorg en Welzijn aanwezig. De wethouder werd zelf ook nog onder de boog gezet en schoot heel verdienstelijk wat ballonnen stuk. Na het schieten werd door de wethouder nog maar eens het belang van de mantelzorg onderstreept en werd afgesloten met een groot applaus voor de trainers van HBV Target. Kik voor meer informatie over de handboogsport en HBV Target op: www.hbvtarget.nl

Foto: Handboog clinic voor Mantelzorgers (foto aangeleverd).

