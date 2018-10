Wedstrijdzeilen: Sextant-Cup voor B&W

Aalsmeer – De viering van het 100-jarige bestaan van de Aalsmeerse watersportvereniging ‘Westend’ in 2017 was het feestelijke moment om de jaarlijkse zeilwedstrijden tussen de bestuurders van de Aalsmeerse watersportverenigingen een nieuwe impuls te geven. Dat is Westend goed gelukt; de nieuwe ‘WZW Sextant-Cup’ is een uiterst fraaie sextant in hardhouten kistje. Het team van WV Aalsmeer mocht vorig jaar als eerste haar naam in het kistje laten graveren en was dus het ‘te kloppen team’. De wedstrijden werden vanaf WV Schiphol verzeild op een korte baan voor de uitloopsteiger, waar zich ‘s middags een grote groep toeschouwers en fans verzamelde. Wedstrijdleider Geert Bakker had een schema klaar liggen, waarbij gestart werd met de snelle twee J22’s van WVAalsmeer en iedereen één keer tegen de anderen zou varen. Maar door de zwakke wind kon deze zogenaamde round robin niet compleet worden verzeild.

Drie finalisten

Na een tussenstand van twee keer vier races waren er drie teams met een gelijk puntenaantal. Zij scoorden drie keer winst en één keer verlies. Besloten werd om nog drie finale-races te varen door de teams van WV Aalsmeer, Westeinder Zeilwedstrijden en opmerkelijk, door het team van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Aalsmeer, waartoe zowel waarnemend burgemeester Jeroen Nobel als wethouder Robbert-Jan van Duijn kwamen opdagen. Volgens eigen zeggen had de burgervader een tiental jaren geleden op een platbodem voor het laatst gezeild, maar met bestuurlijk inzicht zorgde hij voor een ervaren derde man aan boord bij Arjen van Mil (WV Schiphol).

Arjen is onder meer overall winnaar van de WV Schiphol-Handicaps 2018 en komt aan de start bij het World Airline Sailing Championship dat volgend jaar in Nederland wordt verzeild. Met Arjen aan het helmhout werd vervolgens één keer gewonnen maar ook één keer verloren. Maar ook het team van WV Aalsmeer verloor de eerste finale-race en wist het team van Westeinder Zeilwedstrijden op het nippertje van twee zeges af te houden, door een uitgekiende bakboord-manoeuvre bij de benedenboei.

Gelijke stand

Per saldo weer een gelijke stand voor de drie finalisten en vervolgens was de wind op. Geheel terecht werd besloten om de Sextant-wisselprijs toe te kennen aan de burgermeester, onder de strikte voorwaarde dat volgend jaar opnieuw een B&W-team meezeilt om de eer te verdedigen. Met die toezegging werd een buitengewoon geslaagde zeildag afgesloten.

Theo van Mierlo