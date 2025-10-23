Webinar tijdens Week van de Mediawijsheid

Aalsmeer – Van 7 tot en met 14 november vindt de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid plaats. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor de invloed van media op het dagelijks leven en hoe daar bewust mee om te gaan. Dit jaar staat het thema Gezond schermgebruik centraal.

Goede voorbeeld geven

Volwassenen, maar ook kinderen groeien op in een wereld vol schermen. Van filmpjes kijken tot gamen en huiswerk maken: media zijn niet meer weg te denken. Veel ouders vragen zich af hoe ze daar goed mee om kunnen gaan. Hoeveel schermtijd is gezond? En hoe geef je als ouder zelf het goede voorbeeld? Om ouders en verzorgers hierbij te helpen, doet Bibliotheek Amstelland mee aan het landelijke webinar Week van de Mediawijsheid 2025 op maandag 10 november van 20.00 tot 21.00 uur. Tijdens dit interactieve webinar deelt Denise Bontje van Mediasmarties praktische tips over gezond schermgebruik bij kinderen. Ook is er ruimte voor vragen en gesprek. Het landelijke webinar Week van de Mediawijsheid is gratis bij te wonen en is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen van 6 tot 12 jaar, en voor professionals die met deze doelgroep werken. Aanmelden kan via:https://amstelland.op-shop.nl/13968/landelijk-webinar-week-van-de-mediawijsheid-2025/10-11-2025

“Schermgebruik hoort bij het leven van veel kinderen, maar dat betekent niet dat we er niets over te zeggen hebben”, zegt Hiske Deinema, programmamaker bij de Bibliotheek Amstelland. “Door samen te leren kijken naar hoe we schermen gebruiken, kunnen we als ouders en kinderen bewustere keuzes maken. Zo krijgen we grip op ons eigen schermgebruik en dat van onze kinderen.”