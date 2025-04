Watertoren zondag weer open!

Aalsmeer – Komende zondag 27 april is de watertoren weer geopend voor het publiek tussen 13.00 en 17.00 uur. De buitentrans is gedurende twee maanden gesloten geweest om slechtvalk Sidonia rust te gunnen om een nieuw nestje te gaan creëren. Maar ook deze periode is het er niet van gekomen. Sinds de dood van haar vaste partner is zij blijkbaar niet meer ontvankelijk om te komen tot het leggen van eieren in de broedkast, die binnen de watertoren staat. Dit is al voor het derde jaar. Wel bivakkeert zij regelmatig op het buitenrooster, wellicht om haar territorium te blijven bewaken.

Voordeel is nu dat iedereen die dat wil ook weer naar boven kan gaan en vanaf de buitentrans kan genieten van het schitterende 360 graden uitzicht. Het bezoeken van de begane grond is gratis. Van hieruit is het binnenwerk van de watertoren te bewonderen en wordt de vroegere werking van de watertoren uitgebeeld in een fraai voorlichtingsmodel. Wil men naar boven dan is het voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro. Contant of pinnen: beiden zijn mogelijk. Meer informatie over Aalsmeers Rijksmonument is te vinden op de website: www.aalsmeer-watertoren.nl.