Watertoren elke zondag open in augustus

Aalsmeer – Tot begin september is de watertoren iedere zondagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De watertoren, opgeleverd in 1928 en dus ruim 90 jaar oud, wordt de mooiste watertoren van Nederland genoemd. Na jarenlang als drukverhoger binnen het waterleidingssysteem te zijn gebruikt is het momenteel een rijksmonument.

Een aantal jaren geleden is grondig onderhoud gepleegd en door veel aanpassingen is het nu mogelijk naar boven te klimmen om vanaf 50 meter hoogte een fantastisch uitzicht te bewonderen. De laatste periode is het weer zeer goed geweest, waardoor onder andere de Utrechtse Dom en de zendmast Lopik goed te zien waren. Met een verrekijker kan zelfs nog verder gekeken worden. Deze verrekijkers zijn beschikbaar gesteld door een groot aantal particulieren en een bedrijf uit Aalsmeer en omgeving.

Grote of kleine groepen kunnen overigens ook op andere dagen de watertoren bezoeken. Dit bezoek, wel na afspraak, kan aangevuld worden met een presentatie over de historie over dit rijksmonument. Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeer-watertoren.nl

Foto: www.kicksfotos.nl