Walking Football bij FC Abcoude: Sport, Gezelligheid en Gezondheid￼

Abcoude – Bij FC Abcoude draait het niet alleen om het traditionele voetbal. Elke vrijdagochtend om 10 uur komt een bijzondere groep sporters samen voor een wedstrijdje walking football. Deze aangepaste vorm van voetbal biedt senioren de mogelijkheid om actief te blijven, ongeacht hun leeftijd of conditie. De oudste speler in het team is een energieke 80-jarige, terwijl de jongste deelnemer 59 jaar oud is. De groep is divers en inclusief, wat blijkt uit de aanwezigheid van een vrouwelijke speler die met veel enthousiasme meedoet.

Walking football, een initiatief dat overgewaaid is uit Engeland, heeft als belangrijkste regel dat rennen verboden is. Dit maakt het spel toegankelijker en verlaagt het risico op blessures. Voor de spelers van FC Abcoude is het een perfecte manier om fit te blijven, zonder de intense belasting van het traditionele voetbal. Maar walking football is meer dan alleen een sportieve activiteit; het is een sociaal evenement. Na een uur fanatiek en met veel plezier op het veld te hebben gestaan, trekken de spelers zich terug in de kantine van FC Abcoude. Daar brengen ze nog een uur door, genietend van een kop koffie, een praatje en vooral veel gezelligheid. Dit sociale aspect is minstens zo belangrijk als het fysieke spel. Het versterkt de onderlinge banden en zorgt ervoor dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Uniek

De diversiteit in leeftijd en geslacht binnen het team draagt bij aan een unieke dynamiek. De 80-jarige speler brengt een schat aan levenservaring mee en inspireert jongere teamgenoten met zijn vitaliteit en doorzettingsvermogen. De jongere spelers, zoals de 59-jarige, dragen bij met hun energie en enthousiasme, wat zorgt voor een levendige en stimulerende omgeving. De vrouwelijke deelnemer brengt extra variatie in het spel en benadrukt het inclusieve karakter van de groep. Walking football bij FC Abcoude biedt de perfecte balans tussen sport en sociaal contact. Het is een wekelijkse afspraak die niet alleen de fysieke gezondheid bevordert, maar ook het geestelijke welzijn van de deelnemers ondersteunt. Iedereen is welkom, ongeacht hun voetbalervaring of fysieke conditie. Dit maakt walking football een waardevolle toevoeging aan het aanbod van FC Abcoude en een voorbeeld voor andere clubs in de regio.

Dus, mocht je op een vrijdagochtend in de buurt van FC Abcoude zijn, breng dan zeker een bezoek aan het veld. Je zult een groep enthousiaste spelers zien die, ongeacht hun leeftijd, genieten van het spel en elkaars gezelschap. Walking football bij FC Abcoude is een prachtige illustratie van hoe sport mensen kan verbinden en een gezonde levensstijl kan bevorderen, ongeacht hun leeftijd.

Foto aangeleverd