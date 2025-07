Waarschuwing: Vlees met nietjes in Linnaeuslaan aangetroffen!

Aalsmeer – Een waarschuwing voor hondenbezitters: Er is iemand die vlees neergelegd heeft met nietjes en tandenstokers in de Linnaeuslaan, op de groenstrook nabij het water langs het Spoorlijnpad, ter hoogte van de school. De hond van een inwoonster had zich niets vermoedend te goed gedaan aan het vlees met een avondje dierenkliniek als gevolg. De hond heeft geluk gehad en maakt het naar omstandigheden nu goed. Het stuk vlees inclusief de nietjes zijn via braken uit haar lichaam gehaald en de nietjes hebben haar slokdarm niet beschadigd.

Voor andere hondenbezitters die hun viervoeter regelmatig in deze buurt uitlaten, heeft zij een waarschuwing op Facebook gezet. “Wat lopen er toch idioten op de wereld”, aldus de eigenaresse. En ze krijgt bijval: “Walgelijke actie, degene die zoiets doet spoort echt niet”, aldus een reactie.

Belangrijkste is natuurlijk dat niet nog een hond denkt een lekkerij gevonden te hebben. Hondenbaasjes let goed op bij het uitlaten van uw viervoeter. Hou de hond aan de lijn en kijk goed waar aan gesnuffeld wordt! De eigenaresse heeft contact gehad met de wijkagent en er is aangifte gedaan bij de gemeente via Fixi. Hopelijk wordt de dader(s) gevonden en worden niet meer honden slachtoffer van deze laffe (haat)actie! Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.

Foto: Het gevonden vlees met nietjes (aangeleverd).