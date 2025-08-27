Waardevolle samenwerking voor Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum heeft er een waardevolle samenwerkingspartner bij. Van Vliet | Newwen, specialist in circulaire ladingdragers, heeft zich dit jaar aangesloten als sponsor. Maar dat is niet alles: het bedrijf ontwikkelt samen met het FAM ook een nieuw kunstdepot en duurzame verpakkingsmaterialen voor het museum.

Van Vliet | Newwen is gevestigd in de Schinkelpolder en staat bekend om de innovatieve, circulaire oplossingen voor bedrijven in de hortisector, retail, e-commerce en logistiek. Eerder dit jaar won het bedrijf de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland in de categorie MKB. De ondersteuning van het museum past in de grote maatschappelijke betrokkenheid van Van Vliet | Newwen, zegt directeur Bob IJpelaar: “Als onderneming die duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel heeft staan, vinden wij het belangrijk om ook culturele initiatieven te ondersteunen. Het Flower Art Museum is een prachtige plek waar kunst en bloemen samenkomen en wij dragen graag bij aan de verdere groei.”

Meerwaarde

Het Flower Art Museum wordt komend jaar uitgebreid met een nieuwe entree, lunchroom en kunstwinkel. In het bestaande gebouw worden de collectiepresentatie en workshopsruimte vernieuwd en komt er een nieuw kunstopslagdepot. FAM-directeur Constantijn Hoffscholte is verheugd over de samenwerking: “Wij zijn ontzettend blij met de steun van Van Vliet | Newwen. Hun kennis en inzet op het gebied van logistiek en duurzaamheid zijn een enorme meerwaarde voor ons museum. Dankzij hun bijdrage kunnen wij onze collectie straks nog beter bewaren en presenteren aan het publiek.”

De eerste ontwerpen voor het depot en herbruikbare verpakkingsmaterialen zijn onlangs besproken. Het museum gaat vanaf 1 oktober tijdelijk dicht voor de verbouwing en zal na de zomer van 2026 heropenen.

Foto: Constantijn Hoffscholte van het Flower Art Museum (links) met Bob IJpelaar van Van Vliet | Newwen (foto aangeleverd).