VVD fractie stapt op de fiets

Aalsmeer – De VVD fractie Aalsmeer Kudelstaart is betrokken bij de gemeente en haar inwoners. Reden voor de fractie om op de fiets te stappen en naar een aantal zaken te kijken. De start was op het Poldermeesterplein. De fractie had signalen gekregen dat de invalidenparkeerplaatsen aan de krappe kant waren. Even uitgezocht, de gebruikelijke breedte zou 3,5 meter moeten zijn. Marjanne Vleghaar kwam na het meten op 3 meter en 52 centimeter. Vals alarm dus.

Mankementen

Daarna op weg naar de Gemeenteschool op de Oosteinderweg. Dit vanwege vragen vanuit inwoners of de school werkelijk gesloopt moet worden of dat het mogelijk is om het bestaande gebouw te verbouwen tot appartementen. De fractie constateerde een solide ogend gebouw, maar wie goed kijkt, ziet ook wel wat mankementen. De ontwikkelaar bevestigde dit. Hij meldde ernstige gebreken aan de fundering en bouwkundige onderdelen. Overleg met de gemeente is nog gaande, de fractie komt hier later nog op terug.

Aan het lint van de Pontweg ziet de VVD wel kansen om op de braakliggende gaten in het lint nog wat woonruimte toe te voegen. De fractie gaat informeren bij de wethouder of hier mogelijkheden zijn. De sloop van het oude Prenatal gebouw is voltooid en na de bouwvak start de nieuwbouw. Mooi, zo vindt de VVD.

Fietsend via de Hoge Dijk constateerde de fractie dat de nieuwbouw van de Hoogvliet aardig opschiet. Ook bewoners gesproken over de bouwactiviteiten achter hun woning, de communicatie zou toch anders en beter moeten. In het dorp stond de fractie stil bij de keurige reparatiewerkzaamheden aan het wegdek en de stoepen van de Helling. Helaas is door maaiwerkzaamheden door de Meerlanden de stoep alweer enigszins scheef. De fractie gaan de portefeuillehouder inlichten.

‘Poelnomaden’

In de Zijdstraat is er nog geen vooruitgang te ontwaren bij het afgebrande pand. Navraag levert op dat er een nieuwe aannemer is en er binnenkort weer gebouwd gaat worden. Veel klachten bereikten de VVD over de ‘poelnomaden’ met verouderde boten in de passantenhaven aan het Praamplein. Overlast van zwerfvuil, luide muziek, barbecueën op de kunststof vlonders en drankmisbruik. Gelukkig was daar momenteel geen sprake meer van. Dank aan de afdeling handhaving van de gemeente. Goed opgepakt. Laat de fractie gerust weten wat u opvalt en wat beter of anders zou kunnen.

