Vuurwerkshow: Groots en geweldig!

Aalsmeer – Ook zo genoten van het vuurwerk afgelopen zaterdagavond 2 september? Het was weer prachtig en zo veel en zo lang. Geweldig! De organisatie Vuur en Licht op het Water trakteerde groots. Het spektakel begon met een kleine opwarming, waarna het vele publiek (rijen dik langs de Westeinder) de ene na de andere ‘lichtshow’ met bloemen en in allerlei kleuren te zien kregen. Er klonk na nog een kleine traktatie luid applaus, maar over was het nog niet. Nog eenmaal kleurde de lucht op met lichtjes en sterren. Daarna was het toch echt afgelopen en klonk opnieuw een luid applaus. En terecht, ‘sodeknetters’ wat is weer uitgepakt. De show van vorig jaar overtroffen? Weet niet, dit jaar wel weer nieuwe items gezien.

Voor aanvang van de vuurwerkshow verzorgden flyboarders een spectaculaire show, gaf de Kudelstaarter zanger Rick van der Kroon een optreden vanaf het panton naast de watertoren en ‘bulderde’ het kanon sterretjes. In de tent bij de watertoren werd de muziek verzorgd door Kees Markman en Marcel Wilnis en gingen op de afterparty de spots en het geluid aan voor zangers Ruby van Urk. Veel bezoekers langs de waterkant waren toen inmiddels al op weg naar huis. Ook een traditie: File rijden om de Hornmeer uit te komen…

Een groot compliment voor de organisatie, Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis en natuurlijk alle vrijwilligers, die zich belangeloos hebben ingezet. Jullie hebben Aalsmeer (en verre omgeving) weer een prachtig feestje gegeven. Dank hiervoor! Donderdag in de krant lekker veel foto’s om nog heerlijk na te genieten.

Foto: www.kicksfotos.nl