Vuur en Licht op het Water gaat door!

Aalsmeer – Het vaarseizoen is begonnen. Bij mooi weer gonst het van de activiteiten op en rond het water. De grote evenementen in september lijken nog ver weg. Toch is het over drie maanden al zover: Vuur en Licht op het Water, Feestweek en Pramenrace in de week van 6 tot 13 september. Burgemeester Gido Oude Kotte is er duidelijk over: “Deze evenementen zijn heel belangrijk voor onze gemeente. Het brengt mensen bij elkaar en zet Aalsmeer op de kaart. Ik vind het geweldig hoe het hele dorp toeleeft naar deze evenementen. Ik zal er vanuit mijn positie alles aan doen om ze mogelijk te maken.”

Investering veiligheid

De organisatoren van Vuur en Licht op het Water, Mike (Multi) van der Laarse en Ap Eigenhuis, ervaren de houding van de burgemeester als positief. Tegelijkertijd worden er ook dit jaar weer meer voorwaarden gesteld om het evenement door te laten gaan. Met name betreft dit de veiligheid op het water. Er is een extra organisatie ingehuurd om vanuit een centrale post de inzet van elf boten van de organisatie (Watersportvereniging Aalsmeer, Reddingsbrigade, organisatie Vuur en Licht) op zaterdag 6 september tijdens met name de verlichte botenshow in de gaten te houden en te coördineren. Deze organisatie zal zelf met vier boten en bemanning aanwezig zijn. Deze extra investering in veiligheid op het water vindt de burgemeester noodzakelijk.

Sponsoren

Mike is inmiddels al volop in gesprek met sponsoren. Dat zijn sponsoren die een geldelijke bijdrage willen doen, maar ook sponsoren die spullen ter beschikking stellen. Een van de grote sponsoren stelt bijvoorbeeld al jaren pontons ter beschikking voor het vuurwerk en zal dat ook dit jaar weer doen. Mike: “Het enthousiasme voor het evenement is nog altijd groot. Maar het geld moet wel bij elkaar geharkt worden. Iedereen wil weer meedoen en sommige bedrijven verrassen mij in positieve zin.”

Feestje bij Watertoren

Om de bijdrage van de sponsoren feestelijk te omlijsten, worden zij jaarlijks uitgenodigd op het terrein bij de Watertoren. Zo’n 400 genodigden vieren hier met elkaar een feestje. Door de fysieke wijzigingen aan het terrein is hier een ingewikkelde situatie ontstaan om op een veilige manier een tijdelijke tent voor 400 personen op te zetten. Er wordt naar een oplossing gezocht. Een andere locatie is geen alternatief.

Uitbreiding

Kortom, de organisatie van Vuur en Licht op het Water heeft nog genoeg uitdagingen te overwinnen. Maar zoals gebruikelijk zoekt ze zelf ook weer nieuwe dingen, maar dan op het gebied van het vuurwerk en alles daar om heen. Er is sprake van een mogelijke uitbreiding van het vuurwerk met een nieuwe activiteit. Mike: “We gaan daar nog niks over zeggen, maar het zou zo maar eens spectaculair kunnen zijn.”

Foto: Presentatie extra veiligheid op het water tijdens Vuur en Licht (foto aangeleverd).