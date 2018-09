Vuur en Licht awards aan winnaars uitgereikt

Aalsmeer – Op donderdag 27 september zijn de Vuur en Licht awards uitgereikt aan de winnaars van de mooiste boten tijdens de verlichte botenshow op 1 september. Publiek bij de Ringvaart werd getrakteerd op een lange stoet met prachtige verlichte boten, groot en klein. Sommige met ‘bescheiden’ verlichting, maar er waren ook boten waar spontaan de handen voor op elkaar gingen. Applaus voor de geweldige en/of originele creatie.

In de categorie grote boten is de Vuur en Licht award gewonnen door het team van Erik Landwehr, Ron Weij en Aster van den Bosch. De boot was omgetoverd in een propeller vliegtuig. Grote concurrent was de boot met de enorme, verlichte draak, maar de jury koos uiteindelijk, ook gezien het enthousiasme van het publiek, voor het vliegtuig. Het team toonde zich verheugd met de prijs en heeft beloofd volgend jaar zeker weer van de partij te zullen zijn.

De Vuur en Licht award in de categorie kleine boten mocht het team KLM Blue Dragons in ontvangst nemen. De roeiboot was omgetoverd in een Chinese drakenboot, compleet met drakenkop met verlichte ogen en de bekende rode lantaarns. De jury was in deze unaniem. Heel origineel gevonden. De bezoekers langs de kanten toonden ook veel waardering. De roeiers werden luidkeels aangemoedigd. Dit team heeft eveneens de smaak te pakken en wil volgend jaar zeker ook weer meevaren in de verlichte stoet.

Foto: www.kicksfotos.nl