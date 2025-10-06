Vuur en Licht Awards 2025 uitgereikt

Aalsmeer – Dennis Theijs won vorig jaar zijn vierde Vuur en Licht Award bij de kleinere boten met zijn ‘Vliegende draak’. Dennis vertelde toen al dat hij het heerlijk vindt om in z’n eentje in de boot te varen: “Ik geniet van alles om me heen en vooral van de reacties van het publiek. Je krijgt daar echt een kick van.” Hij kondigde toen aan dat hij z’n uiterste best ging doen om de vijfde Vuur en Licht Award te winnen in 2025. En dat is gelukt. Vorige week woensdag nam hij de Vuur en Licht Award bij de kleinere boten in ontvangst voor zijn prachtige ‘Octopus’.

Bij de grote boten was er een nieuwe winnaar. De winnaar van vorig jaar was een grote opvallende fiets van Peter Barnhoorn en ook dit jaar was de fiets in aangepaste vorm weer aanwezig en gooide hoge ogen. Maar een mooie, klassieke Lemsteraak kreeg van de jury de Vuur en Licht Award. Jacco Piet en Mieke Keessen zijn de winnaars: “We zijn daar heel blij mee. We hadden al verlichting op de boot, maar zijn alles nog eens goed doorgelopen en hebben ‘m tip-top in orde gebracht.” Dat was de jury ook opgevallen. De lijnen van de klassieke boot werden door de verlichting mooi onderstreept en maakten indruk.

Mede namens juryleden Annelie Tas-Klein Sprokkelhorst en Mathijs van Gaalen, wensten Betsy van der Zwaard en Ilse Keessen de winnaars van 2025 van harte geluk: “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen hun best doen om hun boot mooi te verlichten en deze keer waren jullie de besten.” Daarmee heeft de jury haar werk er op zitten. Door de aankondiging dat 2025 het laatste jaar geweest is voor Vuur en Licht op het Water, komt er een einde aan veertien jaar Vuur en Licht Awards. De organisatoren Mike (Multi) van der Laarse en Ap Eigenhuis prezen Ilse Keessen, Betsy van der Zwaard, Annelie Tas-Klein Sprokkelhorst en Mathijs van Gaalen voor hun trouw en hun vermogen om steeds de juiste winnaars te kiezen: “Jullie zijn er vanaf het begin bij geweest en zijn altijd bij ons gebleven. Zittend in de tuin van het zorgcentrum Aelsmeer aan de oever van de Ringvaart op de eerste zaterdag van september, zijn jullie er ieder jaar weer in geslaagd een goede keuze te maken. Als hecht team van vrijwillig(st)ers hebben jullie dat gedaan, boven de partijen staand en met de focus op kwaliteit van de verlichte boten. Grote klasse!”

Dennis Theijs verraste tenslotte Mike en Ap met een prachtig kleinood lijkend op een Vuur en Licht Award. Hij wilde daarmee zijn dank uitdrukken voor de mogelijkheid om jaren mee te doen aan de verlichte botenshow.

Foto: Van links naar rechts: Mike (Multi) van der Laarse, Mieke Keessen, Jacco Piet, Dennis Theijs met z’n vader en Ap Eigenhuis. Foto’s: www.kicksfotos.nl



