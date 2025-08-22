Vrolijk in de rij voor kaarten Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Organisator en initiatiefnemer Dick Piet kan opgelucht adem halen, de animo voor het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 9 september in de feesttent is net als vorig jaar, en andere jaren, groot.

Gisteren, donderdag 21 augustus, begon om zeven uur ’s avonds de voorverkoop en hiervoor kwamen de inwoners graag naar het Centrum. Al even voor zes uur nestelden de eerste gegadigden zich voor de winkel van Total Copy Service in de Zijdstraat en al snel ontstond een lange rij, tot zelfs het Molenplein, en werd het een gezellige happening. Geduldig werd, met hier een daar een praatje, gewacht tot de winkel betreden mocht worden.

Met vrolijke gezichten werd de zaak weer verlaten. “Wij zijn er weer bij”, aldus een blije koper. En hij is niet de enige, want de kaarten vlogen als zoete broodjes over de toonbank. Zo’n 900 kaarten zijn verkocht. De avondvoorstelling is zelfs nu al bijna uitverkocht, nog enkele tientallen zijn beschikbaar.

Voor de middagvoorstelling zijn nog wat meer kaarten te koop, maar wie wil genieten van Aalsmeer toen (en een beetje nu) doet er goed aan om vandaag (vrijdag) of zaterdag naar Total Copy Service in de Zijdstraat te gaan en kaarten aan te schaffen voor vast weer een Nostalgisch Filmfestival vol herkenning en misschien wel een beetje weemoed…

Kaarten kosten 10 euro per stuk en dit bedrag is inclusief koffie of thee en garderobe. De middagvoorstelling begint dinsdag 9 september om 14.00 uur, de avondeditie om 20.00 uur in de feesttent op het Praamplein.

Foto’s: www.kicksfotos.nl