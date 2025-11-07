Vrijwilligers welkom bij 32-jarige kinderboerderij

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd bestaat 32 jaar. Geen ‘rond’ jubileum om te vieren, maar het blijft bijzonder dat een groep vrijwilligers de kinderboerderij heeft opzet. Opgebouwd vanuit het niets. En kijk hoe het geworden is. Een prachtige plek voor kinderen om kennis te maken met dieren en heerlijk te spelen. Een plek waar vrijwilligers samen komen en het gezellig hebben met elkaar. Een plek waar de boeren en boerinnen van Stichting Ons Tweede Thuis een fantastische dagbesteding hebben. Een plek waar het bestuur en alle vrijwiligers onwijs trots op zijn en terecht!

Beheer, onderhoud en winkeltje

Ook u/jij kunt vrijwilliger worden bij Boerenvreugd. Extra handen en meedenkers zijn altijd welkom. Er zijn heel veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij de kinderboerderij en dat kan al vanaf 4 uurtjes per vier tot zes weken. Meer kan natuurlijk altijd. Denk aan beheerdersdiensten in het weekend, in het winkeltje staan, onderhoudswerkzaamheden, activiteiten organiseren of misschien wel plaatsnemen in het bestuur.

Samen proberen alle vrijwilligers het verschil te maken en een mooie plek te creëren waar kinderen kunnen genieten, ontdekken en leren en waar (groot)ouders elkaar kunnen ontmoeten. Kijk voor meer informatie over de kinderboerderij en vrijwilligerswerk op www.boerenvreugd.nl of mail vrijblijvend naar vrijwilligers@boerenvreugd.nl. Adres: Kinderboerderij Boerenvreugd, Beethovenlaan 118, Aalsmeer (Hornmeer).

Foto: Schapen bij de kinderboerderij (aangeleved).