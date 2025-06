Vrijwilligers gezocht voor ‘de derde helft’

Aalsmeer – Onlangs is op woensdagmiddag het project ‘de derde helft’ gestart bij FC Aalsmeer. Onder leiding van het Ontmoetingscentrum worden die middag activiteiten aangeboden voor mensen in de derde levensfase. Ook teamsport service is betrokken bij het sportieve gebeuren. In de startfase zijn meerdere uitdagingen.

Zo heeft Tristan van der Jagt met de werkgroep behoefte aan ondersteuning bij het ophalen en thuisbrengen van mensen die graag deel willen nemen. Hiervoor is een auto beschikbaar met zeker 4 zitplaatsen. Natuurlijk wordt gehoopt dat de persoon die daarbij gaat helpen ook echt aanwezig wil zijn, mee wil doen, meedenkt en enthousiast is. Een volgende uitdaging is het uitbreiden van het activiteitenprogramma die middag. Nu is er een wandel- en een sportactiviteit op het veld maar ‘de derde helft’ wil ook andere mogelijkheden aanbieden, zoals kantineactiviteiten. Alle ideeën zijn welkom zoals ook iedereen in de derde levensfase welkom is vanaf 13.30 uur in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

En graag komt het centrum in contact met mensen die als vrijwilliger willen ondersteunen. Mail voor meer informatie naar tvdjagt@zg-aelsmeer.nl.

Foto: aangeleverd