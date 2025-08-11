Vrijdag donateursvaart Stichting de Bovenlanden

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 15 augustus is de jaarlijkse donateursvaart van Stichting de Bovenlanden. Dit jaar is deze vaartocht extra bijzonder, de stichting bestaat dertig jaar! Ieder jaar wordt door veel donateurs uitgekeken naar dit altijd gezellige tochtje op de Poel, maar die van dit jaar wordt extra bijzonder. Vorig jaar werd Aalsmeer Oost ontdekt. Gids en bestuurslid Cor vertelde boeiende achtergronden en verhalen die meer inzicht gaven in de impact van de stichting. Het was een fantastisch avontuur vol nieuwe ontdekkingen! Dit jaar neemt Henk van Leeuwen van Westeinderrondvaart de donateurs mee op ontdekking. Onderweg bloemen, teelakkers vol seringen, schuilhutten, natuurvriendelijke oevers, de watertoren en natuurlijk prachtige verhalen en leuke weetjes. Extra bijzonder wordt het ook door de speciale uitvoering door Saskia Veenswijk van het Grote Poellied.

Natuurbeschermer

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer is de beschermer van de Westeinderplassen en de natuur in Aalsmeer. De Stichting werkt ook aan het behouden van de cultuurhistorie, zoals teelakkers en het schoon houden van het water in Aalsmeer. De Bovenlanden bestaat uit stille helden die zich inzetten voor het beschermen en behouden van het karakteristieke natuurlandschap rondom Aalsmeer, van de Rijzen tot de Oosteinderpoel. De stichting koopt karakteristieke landschapselementen (zoals rietlandjes, poelen, bosjes en legakkers). Vervolgens worden ze onderhouden via financiële steun van donateurs, Waterschap Rijnland en sponsors.

Uniek en waardevol

De Bovenlanden zijn een ecologisch en landschappelijk pareltje: een mengeling van watergangen, cultuurhistorie en natuur, is uniek en waardevol voor Aalsmeer en omstreken. Ook bijdragen of meedoen? Word lid via de site www.bovenlandenaalsmeer.nl, voor een klein bedrag ben je een heel jaar donateur en vaar je vrijdag de 15de mee met de donateursvaart en geniet je van een bakkie troost en verjaardagstaart.

Foto: Bloothoofdakker op de Westeinder. Foto: Wouter Orth