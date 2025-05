Vrij om te leven: Indrukwekkend oorlogsverhaal

Door Wil Kraan en Garry Scholte

Kudelstaart – Op 9 en 10 mei was de RK kerk in Kudelstaart beide avonden uitverkocht voor het bevrijdingsconcert ‘Vrij om te leven’. De kerk was bloemrijk versierd en sfeervol verlicht in Neerlands kleuren. Muziek uit de jaren veertig vulde de ruimte, Glenn Miller toch? Plots werd de rust verstoord door schreeuwende kinderen, ruzie makende volwassenen en dreigende taal. Een luchtalarm loeide, mensen zochten dekking en het koor zong ‘Mag ik dan bij jou’. In het licht van de huidige wereldsituatie is vrijheid minder vanzelfsprekend. Door verhalen uit Kudelstaart in oorlogstijd te delen, ontstond er verbinding tussen generaties. “Vanaf september 2024 is de werkgroep actief geweest met de voorbereiding van dit concert. Het script voor ‘75 jaar bevrijding’ lag ongebruikt op de plank en ‘80 jaar bevrijding’ wilden we graag vieren”, vertelt Wil Kraan. Samen met Garry Scholten was hij initiatiefnemer tot dit concert.

Verhalen van toen

In korte interviews door Mandy van der Zwaard, deelden bekende Kudelstaarters herinneringen en ervaringen. Liedjes als ‘Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?’ en ‘Under Pressure’ gaven lucht en lading. Dick Venema vertelde over verzetsacties van Jan Maas. Dochter Hanny sprak over de trauma’s waar haar vader mee kampte. Radio Oranje bracht informatie en hoop. Dick toonde een radio verstopt in een boek. Jetty Pearl (Helga de Zanger) zong het scherpe ‘Op de hoek van de straat’. Piet Buskermolen las een brief voor van Ko Hogervorst en Riet Lammers deelde haar jeugdherinneringen aan vliegtuigen, gevaar, een knipogende piloot en het oordeel over NSB’ers. Het lied ‘Something inside so strong’ klonk krachtig en hoopvol.

Vrijheid in zang en stilte

Carice en Kayleigh droegen gedichten voor. ‘Voorgoed’, gezongen door acht solisten en koor, bracht intense stilte. ‘Als op het Leidseplein’ en ‘Kijk omhoog’ boden verlichting en de aanloop naar vrijheid. Koningin Wilhelmina verscheen, riep driemaal “hoera” en samen met kinderen zong het publiek het Wilhelmus, met coupletten van Jan Rot. De afsluitende medley met ‘Eens zal de Betuwe’, ‘Appeltjes van Oranje’ en ‘Trees heeft een Canadees’ werd enthousiast meegezongen. Theo Rekelhof vertelde over de Short Stirling BK 620, waarvan de propeller nu als monument in Kudelstaart staat.

Het kinderlied ‘Vrij om te leven’ sloot het verhaal af: “ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij!” Voice over van het concert, Garry Scholte, bedankte iedereen die voor en achter de schermen meewerkte en de sponsors. Met ‘We’ll Meet Again’ zong het koor in een kring rond het publiek. Onder de klanken van ‘Imagine’ werd nog lang nagepraat. Vrij om te leven. Kudelstaart in oorlogstijd 40-45, een indrukwekkend muzikaal verhaal, omdat het samen met heel veel inwoners is gemaakt.

Foto’s: www.kicksfotos.nl